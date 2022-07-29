Бережное отношение к ветеранам Великой Отечественной в Приморье стало нормой

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

29 июля 2022, 07:00

фото из архива еженедельника «Аргументы недели.Приморье»

Участники Великой Отечественной войны давно достигли преклонного возраста, им всем уже за 90. И потому власти Приморского края приняли для них программу бесплатных поездок на такси. Она действует с победного мая и продлится до конца года.

В министерства труда и социальной политики Приморского края рассказали, что услугой уже воспользовались шесть ветеранов: трое в Уссурийске и трое во Владивостоке. Всем им больше 95 лет.

«Чаще всего поездки совершались в медицинские учреждения и в отделы соцзащиты. За три месяца ветераны совершили двенадцать поездок», – уточнили в краевом министерстве.

С инициативой организовать для ветеранов Великой Отечественной войны возможность воспользоваться услугами такси бесплатно выступили Организационный комитет «Наша победа» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с властями регионов Российской Федерации и компаниями-перевозчиками такси.

Воспользоваться услугой бесплатного такси ветераны могут вне зависимости от цели поездки, пояснили в краевом министерства труда и социальной политики. Причём, в поездку ветеран может отправиться не один, а с сопровождающим.

Вызвать или заказать такси на любое удобное время может также не только сам ветеран, но и его представитель, позвонив по телефону сотруднику Приморского центра обслуживания населения, прикреплённому к пожилому человеку. В профильном министерстве отмечают, что в случае, когда ветеран запамятовал или не знает номера своего соцработника, он всё равно сможет воспользоваться услугой, обратившись непосредственно в Приморский центр социального обслуживания.

Бюджетом на поездки для каждого ветерана предусмотрено до трёх тысяч рублей, услуга продолжит действовать до конца этого года, добавили в ведомстве.

Во Владивостоке такси для ветерана Великой Отечественной войны можно вызвать по телефонам: 8 (423)246-78-18 – Ленинский и Первомайский районы; 8 (423) 260-49-28 –Первореченский и Советский районы; 8 (423) 243-20-34 – Фрунзенский район. Телефон в Уссурийске: 8 (4234) 33-35-76.

Добавим, что в Приморье продолжается реализация региональной государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.