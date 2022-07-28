Националист-депутат Латвии выгнал из страны женщину южной национальности

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28 июля 2022, 21:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Маразм националистов и потомков латышских легионеров СС доходит до «черты» - тех, кто не говорит на государственном языке, даже иностранцев, под любым предлогом выгоняют из страны. Вполне реально!

Национал-депутат Имантс Парадниекс решил посетить центральный рынок, но «неудача» постигла его – решил прикупить рыбки, но продавщица попросила говорить с ней по-русски! Видимо, женщина-узбечка не могла и предположить, как обернется ей такая просьба!

Понятно, что представитель Нацблока г-н Парадниекс взбеленился – мол, почему я должен говорить на языке оккупантов?! Женщина удивилась и сказала, что «с таким человеком у нас говорят по-узбекски – даже не мерзким, а гнившего типа, я просто не разговариваю. Хорошего дня!»

Это еще больше разозлило националиста – возник скандал! В итоге женщина назвала г-на Парадниекса… нацистом…

А дальше, депутат вызвал полицию и начал мстить женщине! В первую очередь от «наслал» языковую комиссию, которая постановила, что знания государственного языка соответствует нормативам! Но продавщицу обвинили в том, что она не использовала латышский язык на рабочем месте! А это 6 статья Закона о государственном языке, что означает нарушение - преступление!

А, что же полиция? А полиция возбудила уголовное дело по факту «разжигание межнациональной розни и расовой ненависти».

В итоге, женщина была вынуждена покинуть Латвию!

Сам депутат утверждает, что ее «выдворили по всей строгости закона!». А полиция говорит, что дама покинула страну сама!

Посмотрите, какой «герой-мужчина»! Как он тягался с женщиной, да еще и иностранкой, которая просто работала официально в стране! Впрочем. Таких в приличном обществе называют «мелочью»!

И, кто теперь скажет, что в Латвии не существует оголтелого национализма, который граничит с трибуналом над нацистами в Нюрнберге?