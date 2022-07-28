Глава МИД Латвии Ринкевич: Мы отклоняем протест России и будем действовать по своим законам

Министерство иностранных дел РФ в среду, 27 июля, вызвало полпреда Латвии в России Дацу Рутко и выразило протест «в связи с давлением силовиков на россиян во время въезда в Латвию». Напомним, во въезде в Латвию было отказано 39 гражданам РФ и 14 гражданам Беларуси. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич сделал резкое заявление в связи с протестом.
«Латвия отклоняет протест и будет действовать в соответствии со своими законами и нормативными актами», - заявил глава МИД Латвии.
Более того, г-н Ринкевич призвал подданных Латвии не посещать Россию и Беларусь.
Заявление, конечно «крутое», но мне больше всего понравилось – «в связи со своими законами и нормативами»… Да уж, в Латвии несомненно свои законы, которые уж точно не направлены на защиту своих простых граждан! В этом латвийцы убеждаются каждый божий день! Правительство Латвии умеет быстренько принимать законы, если им выгодно, чихая на подданных Латвии, и «стряпают» законы по принципу – «мы так хотим!» Иного и быть не может!
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