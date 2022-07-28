Администрация Фрунзенского района попыталась «заточить» тендеры на школьное питание под «Продрезерв»

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28 июля 2022, 18:27

Фото: istockphoto.com

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга объявила пять тендеров на организацию питания в школах. Всего планируется распределить 45 контрактов на 447 миллионов рублей. Однако четыре из пяти тендеров уже приостановлены по решению Федеральной антимонопольной службы. С высокой долей вероятности пятый тендер, объявленный 27 июля, также будет блокирован. Причина произошедшего может крыться в попытке чиновников «заточить» тендеры под конкретную компанию.

Формальной причиной приостановки торгов стала жалоба компании «Вкус». Руководство предприятия обратило внимание на тот факт, что Администрация Фрунзенского района ищет не просто поставщика продуктов, а полноценного оператора питания, который должен будет обеспечить полный цикл питания детей. Для этого, в соответствии с законодательством, заказчик обязан самостоятельно составить меню, в соответствии с которым планируется кормить школьников. В Петербурге разработкой примерного меню занимается Управление социального питания, документ служит образцом для всех школ города.

Однако во Фрунзенском районе по какой-то причине необходимое меню в конкурсную документацию не включили. Вместо этого туда вошел ассортимент продуктов, которыми требуется кормить детей. Что интересно, в список попали и запрещенные для школ продукты, например, сосиски.

По сути, чиновники предлагают участникам тендера самим решать, как и чем кормить школьников. Гендиректор компании «Вкус» Леонид Пастухов прокомментировал решение Администрации Фрунзенского района следующим образом:

«Это все равно, что заказчик хочет построить дом, но не обладает знаниями в области строительства, и говорит вот вам щебень, песок и кирпичи, ну а вы там уже сами сообразите, чего мы себе тут придумали построить. Так и в данном случае присутствует ассортиментный перечень, но что нужно заказчику на завтрак, обед – не понятно, полагаем, нарушены положения статьи 33 Закона о контрактной системе, выражающееся в отсутствии описания объекта закупки», - указано в жалобе Пастухова.

По какой причине Администрацией Фрунзенского района была допущена столь грубая ошибка пока не ясно. Однако в Петербурге уже имеются примеры, когда чиновники намеренно искажали конкурсную документацию, составляя ее так, чтобы участвовать и победить в торгах могли только конкретные компании. В частности, такой инцидент произошел в Колпинском районе.

«Заточить» торги во Фрунзенском районе чиновники могли в интересах компании «Продрезерв», которую связывают с главой районной администрации Константином Серовым. Ранее компания носила название «ТЗБ «Петроградская» и перебивалась минимальными контрактами. Ситуация изменилась в 2019 году, когда неожиданно комбинату досталось более 300 госконтрактов, преимущественно во Фрунзенском районе. Тогда же главой районной администрации стал Константин Серов. На сегодняшний день «Продрезерв» обладает крупнейшим в Петербурге портфелем госконтрактов на соцпитание с годовым объемом свыше 3,6 миллиарда рублей.

Показательно, что компания специализируется исключительно на поставках продуктов в детские сады. Объявленные Фрунзенским районом тендеры для школ были составлены именно таким образом, как обычно, это делается для детсадов. Одно из ключевых различий состоит в том, что детские сады имеют собственных поваров, которые и готовят блюда для детей, в то время как школы предоставляют лишь столовые и пищеблоки, где работает персонал подрядчиков. По этой причине детсады делают закупку в соответствии с продуктовым ассортиментом, а школы оформляют контракт на основе полноценного меню. Именно это говорит в пользу версии, что пять объявленных школьных тендеров могут быть «заточены» под детсадовский «Продрезерв».

Интересно, что в мае губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Константина Серова заместителем председателя в ключевой Экспертно-координационный совет по развитию социального и здорового питания. При этом у Серова отсутствует какой-либо официальный опыт работы в этой сфере. Для сравнения, ранее пост зампреда совета делили между собой главы Комздрава и Управления соцпитания.

Назначение Серова и торги во Фрунзенском районе проходят на фоне рассмотрения законопроекта о рекордном повышении тарифов на школьное питание в Петербурге. С 1 января цены планируется повысить сразу на 60%.

Ранее известный бизнесмен Евгений Пригожин жестко раскритиковал Александра Беглова за бардак на рынке школьного питания. Он указал на коррупционные связи чиновников с комбинатами и на нежелание Смольного исправить ситуацию. Эксперты и общественные деятели поддержали позицию бизнесмена и подтвердили наличие кризиса в сфере петербургского соцпита. Беглов на сегодняшний день предпочитает хранить молчание.