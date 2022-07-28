Бойцы Росгвардии спасли участника Сталинградской битвы из зоны боёв в Харьковской области

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28 июля 2022, 16:55

Спасённый ветеран/ из телеграмм-канала Росгвардии

Росгвардейцы вывезли в безопасный район из зоны боевых действий в Харьковской области участника Сталинградской битвы, почтенного ветерана Великой Отечественной войны.

Авторы канала Росгвардии в Telegram отметили, что 98-летний Айказ Аракелович Овсепян вместе с пожилой дочерью проживал в населенном пункте, находившемся под постоянными артобстрелами ВСУ.

Солдаты Росгвардии смогли не только вывезти ветерана в безопасный район, но и дали впервые за несколько лет увидеться со своим живущим в России сыном. Введённые Украиной ограничения практически исключали общение между родными людьми.