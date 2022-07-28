Как я побывал на заготовке брёвен и дров для армии

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2022, 17:25 Пётр АРТЕМЬЕВ

На прошедших выходных корреспондент «Аргументов недели» с волонтёрами из группы «ВоронежZ» отправился в Белгород, чтобы помочь в рубке леса активистам, которые занимаются заготовкой брёвен и дров для солдат. Брёвна эти идут на постройку блиндажей – временных подземных сооружений, которые будут защищать от пуль и снарядов. Работы много...

Из Воронежа до Белгорода путь неблизкий, поэтому выдвигаться нужно рано. Даже не так. Очень-очень рано... За окном проносятся окутанные туманом поля и перелески, а в машине витает чарующий запах кофе. Постепенно начинает светать... Четыре с лишним часа в дороге, затем поиски места сбора, и мы оказываемся перед въездом в большой смешанный лес. Небо затянуто угрюмыми тучами, что не предвещает хорошей погоды. Довольно свежо, но люди веселы и полны энтузиазма.

Пока у въезда в лес находятся всего пять машин, в которых прибыло десять человек. Это немного, но вскоре подтянутся остальные. Если бы человек было всего десять, особого смысла нет – много брёвен не натаскаешь. Один из мужчин сообщает, что порой, для того чтобы поднять одно бревно, могут потребоваться усилия восьми человек. Лес этот – место довольно оживленное: временами проезжают автомобили и пробегают выбравшиеся на утреннюю пробежку спортсмены. Добровольцы же обсуждают предстоящую работу, делятся историями и ожидают проводника, который должен появиться с минуты на минуту и сопроводить их на место рубки. А пока мы ждём, можно пообщаться с присутствующими.

– Мотивом нашей совместной деятельности является совпадение целей и жизненных убеждений, - рассказал Антон Игоревич, один из волонтёров группы «ВоронежZ». – Мы, как и наши белгородские коллеги, позиционируем себя как настоящая семья. В «Тарасе Бульбе» была такая замечательная цитата: «только один человек (в отличие от животных) может породниться по душе, а не по крови», а сегодняшние реалии оказывают на людей именно такое воздействие. Они сплачиваются. Мы в «ВоронежZ» учимся быть полезными друг другу и стране в её движении вперёд. Всегда готовы помочь другим подобным группам. В настоящий момент у людей наблюдается дефицит общения и дефицит доброты. Им этого не хватает, поэтому они и объединяются в подобные сообщества. У некоторых, конечно, имеются родственники, которым они помогают, но многие другие трудятся за идею, за ощущение причастности...

После нескольких минут ожидания проводник всё же появляется и рассказывает нам о некоторых тонкостях предстоящей работы. Он сообщает, что нужное нам место расположено примерно в трёх сотнях метров от нас. Уточняет, что вырубать будем только сухостой – дабы не вредить лесу и не провоцировать лесников. Добровольцы расходятся по своим машинам и заводят двигатели.

Постепенно заросли меняются: на смену лиственным деревьям приходят хвойные и кустарники. Лес довольно густой: высокие и мощные сосны вздымаются к затянутому тучами небу, а подлесок из акации поглощает большую часть солнечного света. Тут довольно легко потеряться: чуть отстанешь от движущейся впереди машины, свернёшь не на ту дорожку – и всё. Это с нами и происходит. Впрочем, не только с нами... Вскоре появляются ещё два автомобиля, хозяева которых тоже ищут место вырубки. Связи в лесу почти нет, поэтому созвониться с проводником не так-то просто. Но удача оказалась на нашей стороне – мы «нашлись».

Добравшись до места, мы берём инвентарь, надеваем перчатки и идём туда, где уже звучит рычание работающих бензопил – некоторые добровольцы добрались сюда чуть раньше нас. Среди добровольцев есть не только взрослые, но и дети. Само собой, брёвна таскать они не будут. Тут имеется разделение обязанностей: женщины и дети помогают расчищать подлесок и убирать мешающиеся под ногами ветки, а мужчины будут рубить деревья и таскать брёвна. Тем не менее, особенно энергичные участницы процесса не останутся в стороне, и тоже присоединятся к мужчинам.

«Охота» на сухостой.

Расчистив небольшой участок, добровольцы приступают к работе. Валяющиеся под ногами коряги, ветки и гнилые брёвна сваливаются в общую кучу. Мусор необходимо убрать, ведь несущие брёвна люди могут споткнуться и упасть, а этого не нужно никому. Некоторые небольшие пни выкорчёвываются и отправляются в общую кучу. Пока одни занимаются коварным валежником, другие отходят в сторону и начинают высматривать подходящие деревья. Найти их нетрудно – достаточно взглянуть на крону. Живые сосны имеют пышные хвойные верхушки, а вот сухостой такого богатства лишён. Именно на него и «ведётся охота».

Первое дерево обнаруживается неподалёку, буквально в пяти метрах от дороги. При помощи бензопилы лесорубы делают подруб… Почивший великан падает на лесную подстилку, и земля вздрагивает. Это впечатляет и немного пугает. Когда неподалёку падают такие громады, нужно находиться начеку. Настороже и лесорубы. Они неплохо подготовлены. Те, кто занимается подпиливанием деревьев, носят особые очки, защищающие глаза от летящих во все стороны опилок. Теперь на постепенно растущей поляне чувствуется запах не только хвои, но и переработанного бензина пил – верных зубастых орудий наших дровосеков. Следующее дерево оказывается кривоватым, поэтому его решают распилить на дрова. Чтобы ничего не пропадало даром. Через какое-то время за брёвнами приедут машины…

Время «сбора урожая».

Гора брёвен неуклонно растёт. Вскоре на местах спила появляются знаки поддержки – специальные изображения, которые создаются при помощи трафаретов и баллончиков краски. Они предназначаются для солдат, к которым эти брёвна и отправятся. Таким образом добровольцы выражают поддержку и напоминают о том, что бойцы не одни. Знаки наносит находящаяся возле брёвен женщина.

Число активистов тоже увеличивается: теперь в лесу работает не менее сорока человек. Часть из них – на погрузке машин, которые уже прибыли.

Но пришла пора подкрепиться. Белгородские ребята потрудились на славу и организовали шатёр – накрытый брезентом стол, на котором начинает появляться всевозможная еда: жареное мясо, кабачки, салаты, сосиски, сыр... Мимо нас проносят впечатляющих размеров кастрюлю с борщом. Представители организации готовили его своими руками.

Возле палатки собралось приличное количество человек: есть и белгородцы, и воронежцы, и жители других городов... Людей действительно много: не менее пятидесяти. Еды хватает на всех, поэтому голодать не приходится никому. Неподалёку висит импровизированный рукомойник, созданный из разрезанной пластиковой бутылки. Чистота превыше всего.

«Мы – семья!».

Половина четвёртого. Всё это время в нашу сторону ползла тяжёлая свинцовая туча и спустя минут двадцать на палатку обрушивается дождь. Но непогода – не повод для уныния, поэтому укрывшиеся под навесом добровольцы проводят время в разговорах.

– Нас, в первую очередь, объединяет то, что мы все друг с другом знакомы, - говорит Александра, одна из организаторов проекта по заготовке брёвен. – Коллектив у нас очень дружный. Мы собираемся так не только в выходные, как сегодня, но и в будни. Даже в рабочие дни люди приезжают к девяти утра и занимаются рубкой всего этого сухостоя и его погрузкой. Это не зависит от погодных условий или чего-то ещё. Мы – не простая группа по интересам, мы – семья! Видите? Все между собой общаемся, веселимся, чай пьём. Девочки готовят первое, второе... Видели, наверное, ту огромную кастрюлю с борщом? У нас есть специальный чат, где мы с девочками обговариваем готовку. Одна булочки печёт, другая бежит хлеб покупает и т. д. Раньше, наверное, месяца два назад, каждый приносил что мог, но с тех пор мы стали более сложноорганизованными. Теперь у нас всё схвачено. Готовим, разумеется, дома. Тут лес, противопожарная безопасность. Нельзя.

– Очень радует слаженная работа, - присоединяется к нашему разговору Ольга из «ВоронежZ». – Возникает ощущение единого организма. Всё очень чётко организовано. Этот пилит, этот убирает... Всё происходит очень быстро. Мы не просто повалили старые деревья. Мы распилили их, от сучков очистили, убрали за собой территорию. Обед вообще как в ресторане, чего у них только нет. Видно, что люди основательно подходят к любому делу, будь то рубка брёвен или обед для рубщиков. Мне очень понравилось. Я непременно ещё раз приеду. Потому что, несмотря на усталость, есть ощущение выполненного долга. Надеюсь, эти брёвна помогут нашим ребятам, сохранят их от пуль.

Смех и разговоры слышны отовсюду. Летит со всех сторон и шелест освежающего дождя... Впрочем, он уже стихает. Вдалеке появляется просвет – кусочек синего неба, и через несколько минут туча уходит куда-то дальше. Многие возвращаются к валке леса, а кто-то подготавливает палатки, ведь некоторые останутся тут с ночёвкой. К четырём заполнились ещё две машины, и две – ждут погрузки...

Мы покидаем место чуть позже пяти вечера. На выезде с места рубки нам попадается тёмно-зелёный загруженный грузовичок, в кузове которого «ютится» около тридцати брёвен. Срез каждого украшен характерной меткой. Зелёные, красные и синие знаки провожают нас в дальний путь. За день этот грузовик был шестым. Хотя мы покидаем место рубки, многие останутся и продолжат валить местный сухостой. Действительно создаётся иллюзия общего организма. Организма с живым бьющимся сердцем, которое не перестаёт трудиться ни на минуту.