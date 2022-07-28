Суд оштрафовал бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

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28 июля 2022, 16:44 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, https://unsplash.com/photos/veNb0DDegzE

Мещанский суд Москвы в четверг, 28 июля, оштрафовал бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Марина Овсянникова была признана виновной в совершении правонарушения, которое предусматривается частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Экс-сотрудница Первого канала обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отметим, что в конце марта текущего года на Овсянникову уже составлялся протокол по вышеуказанной статье.