Латвийская актриса Мирдза Мартинсоне о правительстве, одиночестве и людях

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 июля 2022, 15:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кадр из фильма: "Мираж"

Российский зритель, думаю, хорошо помнит красавицу из фильма «Мираж», «Богач, бедняк», «Смерть под парусом», «Незаконченный ужин»… Латышская актриса Мирдза Мартинсоне. Лично я просто обожаю фильм «Смерть под парусом», где актриса великолепно сыграла «хищницу» Тони Гилмор. Впрочем, это было так давно! Совсем скоро, 16 августа, Мирдзе Мартинсоне исполнится 71 год!

Мне нравится эта актриса. Почему? Она честная, трудолюбивая и без «понтов». Сегодня латышская актриса практически не дает интервью, но нам же интересно, чем живет сейчас звезда фильма «Мираж»?

Буквально пару дней обратно, Мирдза Мартинсоне поделилась своими мыслями с латвийскими СМИ:

«Ситуация на Украине, большие счета, все дорожает в Латвии – только об этом и приходиться думать. Вижу, как людям трудно. Я же не принцесса какая-то, а из народа. Мои доходы не так уж велики, чтобы позволить себе отдыхать в эксклюзивных местах. Правительство страны обещает поддержку – посмотрим… Но веры нет. Что мне позволяет сохранять душевное спокойствие, так это книги, музыка, прогулки. С друзьями мало общаюсь – короновирус виноват… боюсь подхватить. Иногда уезжаю в Латгалию к родным. Впрочем, одиночество меня не пугает – я по натуре одиночка. В будущем сезоне мне ролей в театре «Дайлес» не предложили… Я много и трудно работала в своей жизни, поэтому мне не нужно что-то доказывать… Если будут предложения, то отказываться не стану…»

Жаль, что время не щадит даже таких талантливых людей…