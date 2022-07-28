Директор латвийского театра «Дайлес» Жагарс: Мы не смотрим откуда приехал человек

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28 июля 2022, 15:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь националисты Латвии в расстроенных чувствах – в театре «Дайлес» произошло пополнение из России… Директор латвийского театра Юрис Жагарс заявил, что в этом сезоне к коллективу «Дайлес» присоединятся два технических сотрудника из России…

Совершенно понятно, что это вызвало возмущение у ярых националистов: «Своих русских нам не хватает, а еще приезжие!»

Совсем недавно в местных новостях г-Жагарс заявил, что «мы не смотрим откуда приехал человек, местный он или нет, потому как главное – профессионализм»!

Националисты Латвии высказали свое возмущенное мнение в местных социальных сетях:

«Какого черта! Жагарсу все равно из какой страны человек приехал! Нам тут мало своих русских?»

«На этот раз русские придут к нам через дверь театра...»

«С гордостью войдут в открытую дверь, которую им открыл старательно латышский дворецкий…»

«А, как же визы? Кто допустил такое? Сейчас весь российский Мухосранск «переползет» в латышскую губернию?»

Вот про Мухосранск … поторопился националист! Отвечу! Кратко! В славный латышский Говногонск с усилением «заползают» гости из Украины и много, и в поисках дармового мяса, а россияне Говногонску экономику поднимают, например, в сфере недвижимости!

Что касается г-жа Жагарса, то в одном нашем с ним интервью Юрис сказал: «Моя семья была сослана в Сибирь… Было такое… Выжили и вернулись в Латвию. Когда я был маленьким, то иногда ругался на русских, а бабушка мне говорила: «Не смей! Если бы не русские, то мы бы в Сибири не выжили!»

Порядочный человек Юрис Жагарс, да и директор театра просто отличный!