Директор латвийского театра «Дайлес» Жагарс: Мы не смотрим откуда приехал человек

И вновь националисты Латвии в расстроенных чувствах – в театре «Дайлес» произошло пополнение из России… Директор латвийского театра Юрис Жагарс заявил, что в этом сезоне к коллективу «Дайлес» присоединятся два технических сотрудника из России…
Совершенно понятно, что это вызвало возмущение у ярых националистов: «Своих русских нам не хватает, а еще приезжие!»
Совсем недавно в местных новостях г-Жагарс заявил, что «мы не смотрим откуда приехал человек, местный он или нет, потому как главное – профессионализм»!
Националисты Латвии высказали свое возмущенное мнение в местных социальных сетях:
«Какого черта! Жагарсу все равно из какой страны человек приехал! Нам тут мало своих русских?»
«На этот раз русские придут к нам через дверь театра...»
«С гордостью войдут в открытую дверь, которую им открыл старательно латышский дворецкий…»
«А, как же визы? Кто допустил такое? Сейчас весь российский Мухосранск «переползет» в латышскую губернию?»
Вот про Мухосранск … поторопился националист! Отвечу! Кратко! В славный латышский Говногонск с усилением «заползают» гости из Украины и много, и в поисках дармового мяса, а россияне Говногонску экономику поднимают, например, в сфере недвижимости!
Что касается г-жа Жагарса, то в одном нашем с ним интервью Юрис сказал: «Моя семья была сослана в Сибирь… Было такое… Выжили и вернулись в Латвию. Когда я был маленьким, то иногда ругался на русских, а бабушка мне говорила: «Не смей! Если бы не русские, то мы бы в Сибири не выжили!»
Порядочный человек Юрис Жагарс, да и директор театра просто отличный!