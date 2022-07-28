С качеством вакцины «ЭпиВакКорона» разбираются в суде

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28 июля 2022, 12:29 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Один из производителей вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» АО «Вектор-БиАльгам» требует возместить ущерб, причиненный поставкой некачественного товара. Производитель препарата пытается через суд взыскать 260 млн рублей с выпускавшего компоненты для вакцины «Герофарма» за якобы некачественный поставленный белок.



Белок-носитель является одним из главных компонентов для производства пептидной вакцины. С конца 2020 года его выпускал «Герофарм». «Вектор-БиАльгам» сделал заказ в июне 2021 года. Позже «Герофарм» подал иск к АО «Вектор-БиАльгам» с требованием доплатить за поставку 203 млн руб.



В ходе рассмотрения дела «Вектор-БиАльгам» указывал, что «Герофарм» частично поставил некачественный белок-носитель. Его заказывал у «Герофарма» и разработчик «ЭпиВакКороны» — центр «Вектор» — на сумму 555 млн руб. В «Векторе» заявили, что в производстве вакцины использовались исключительно компоненты высокого качества, доказавшие свою безопасность и эффективность.



Известно, что с 2020 года в оборот было введено почти 13 млн доз «ЭпиВакКороны». В 2022 году не было выпущено ни одной серии этой вакцины. В начале февраля, до начала военных действий на Украине, центр «Вектор» объявил о планах по экспорту 50 млн доз «ЭпиВакКороны» за рубеж, но к середине месяца отчитался о поставках лишь 1 млн доз.



Некачественность белка выявлена обеими сторонами при его поставке, а значит, стороны должны были зафиксировать этот факт документально. Юристы отмечают, что споры о качестве лекарственных средств — всегда одна из самых сложных категорий дел.



