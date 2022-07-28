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28 июля 2022, 09:50 Татьяна Савкина

Фото: krot.info

28 июля отмечается одна из самых знаменательных памятных дат России – День Крещения Руси.



В 2010 году этому празднику был присвоен официальный государственный статус. Крещение Руси имело огромное значение в отечественной истории - на смену языческим верованиям пришла общегосударственная единая религия. Крещение Руси князем Владимиром значительно повысило авторитет Древнерусского государства. Утверждение государственной религии способствовало формированию единой нации.



С инициативой юридически закрепить важное историческое событие выступила Русская православная церковь, выбрав день поминовения князя Владимира.



Именно он, известный как Красное Солнышко, и признанный Святым и Великим, был той политической фигурой, кто своим поступком изменил ход истории. Эпохальное событие повлияло на развитие России и становление государства.



Самым первым упоминанием о новой религии историки считают 858 год, когда Кирилл и Мефодий крестили некоторые племена руссов.



Еще одним знаковым событием было крещение княгини Ольги, внуком которой и является Владимир.



Во времена правления сильно развилось международное сотрудничество княжества с соседними державами разных религиозных взглядов. Это и Хазарский каганат с его иудаизмом, Волжская Булгария с исламом и Рим с уже почти обособленным католицизмом. Но Византия смогла великолепием обрядов и обычаев, талантом философов, беседовавших с правителем и его приближенными, приглянуться сильнее. На принятие идей правоверия, поселившихся на тот момент в сердце князя, повлияли дела семейные. Возможность породниться с Византией путём брака с византийской царевной укрепила решение отказаться от язычества. Выгоды, что сулило обращение в христианство, оказались сильнее вековых традиций.



Само крещение Владимира состоялось в Корсуни (Херсонес) 27 апреля, где затем он обвенчался с невестой по новым для него обычаям. В Киев он привез с собой не только молодую жену, но и представителей духовенства. В конце лета 988 года свершилось единое для местного населения крещение в водах Днепра.



Христианство приживалось довольно успешно. Произошёл заметный скачок в развитии государства, не только в культурном смысле. Древняя Русь перестала считаться варварской страной, подняв авторитет в глазах соседей, получив экономические перспективы, которыми успешно воспользовалась. Было искоренено то, что мешало объединению: междоусобная война.



Крещение Руси князем Владимиром значительно повысило авторитет Древнерусского государства. Утверждение государственной религии способствовало формированию единой нации.