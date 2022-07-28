Оштрафованный за «смайлики» педагог оспорил решение суда

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28 июля 2022, 09:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Преподаватель истории, философии и обществознания медколледжа Барнаула Алексей Аргунов, которому в суде назначили штраф в 30 тысяч рублей за реакции на антивоенные посты в «Одноклассниках», оспорил такое решение. Дело в отношении Аргунова возбудили ещё в июне 2022 года. 4 марта преподаватель поставил «класс» автору поста, который просил удалить его из друзей всех, кто поддерживает СВО на территории Украины, а также букву Z. Аналогичной отметки удостоился видеоролик американского актёра Арнольда Шварценнегера, посвящённый украинскому кризису. В деле говорится, что 12 апреля преподаватель поставил ролику «грустный смайл».

По мнению самого педагога, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. «Дискредитация выражается в высказываниях, - отмечает Аргунов. - То есть должны быть какие-то комментарии, критика». Адвоката преподаватель решил не нанимать. Как сообщил Алексей Аргунов, рассмотрение дела у суда заняло несколько часов. Председательствующая в процессе Кристина Таболина признала преподавателя истории виновным, указав в постановлении, что он «своими действиями подорвал доверие к проведению СВО». К доводам Аргунова, что проставляя под публикациями и роликами эмодзи «грущу» и «класс», он не преследовал цели дискредитации, суд относится критически.

В итоге педагогу присудили штраф в 30 тысяч рублей, дав два месяца на его оплату. Как отметил преподаватель, он обжаловал решение суда первой инстанции. В апелляции он просит пересмотреть дело, называя его несправедливым. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Между тем в партии «Яблоко» уже вызывает беспокойство ситуация с Алексеем Аргуновым, когда «навешивают статью за лайки». Там считают преподавателя абсолютно невиновным. Также было отмечено, что фракция может помочь педагогу в оплате штрафа.