Гражданина Таджикистана задержали по подозрению в жестокой расправе над девушкой

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28 июля 2022, 08:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Как стало известно недавно, гражданин Таджикистан Хушнуд Хамроев был задержан по подозрению в жестокой расправе над своей девушкой, которая в этом году только окончила школу. Трагедия случилась в городе Новосибирск. По данным силовых ведомств, 26 июля в 22:30 в райотдел полиции «Советский» поступило сообщение, что у дома на улице Лесосечная лежит девушка, истекающая кровью. К месту происшествия сразу же прибыли полицейские и скорая помощь. Но от полученных ран жертва скончалась на месте. Судмедэксперты насчитали на теле убитой не менее 15 ножевых ранений.

Уже в девять утра силовики задержали подозреваемого. Момент расправы попал на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины, и это упростило задачу служителей закона. Они нашли Хамроева рядом с Хилокским рынком. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что убийца задумывал покинуть Россию и искал земляков, которые бы помогли ему это сделать. На допросе подозреваемый дал признательные показания. Предполагаемой причиной расправы стала ревность мужчины. Следователи также дают правовую оценку бездействию правоохранителей, которые ранее уже получали сообщения об угрозах подозреваемого в адрес девушки. В региональном главке МВД РФ сообщили, что в ведомстве начались проверки.

По данным проверяющих, с ноября 2021 года по июнь 2022 года в полицию от матери девушки поступило три заявления о противоправных действия Хамроева. Женщина сообщала, что знакомый дочери угрожает ей убийством и даже наносил ей телесные повреждения. Но ей так и не помогли. По результатам проверки в СКР могут возбудить уголовное дело о халатности полицейских. Что до Хамроева, то было выяснено, что он уже привлекался к уголовной ответственности. Ещё в 2019 году он напал на свою несовершеннолетнюю знакомую. В 2020 году мировой суд Советского района назначил ему 1 год колонии. Но Хамроева освободили в зале суда, поскольку он уже отбыл свой срок в СИЗО. Теперь же наказание для него будет более суровым.