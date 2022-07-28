Следственный Комитет отправил в суд дело экс-председателя городской думы Железноводска

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28 июля 2022, 08:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В прошедший вторник Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу объявило, что поставило точку в деле бывшего главы городской думы Железноводска Арарата Довмалова.

Список уголовных статей по которому обвиняют этого человека достаточно объёмный. Здесь присутствует и создание юрлиц через подставных граждан, и получение незаконных кредитов в банке, особо крупное мошенничество, сделки с деньгами, полученными преступным путём, незаконные банкротства и так далее. Криминальная деятельность Довмалова началась очень давно, ещё в 2006 году. Продолжалась она вплоть до 2016 года.

В ведомстве объясняют, что являясь фактическим руководителем коммерческой организации «Курортсервис», он организовал предоставление налоговикам недостоверных данных о руководителях и участниках шести коммерческих организаций, что повлекло внесение в Единый госреестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Помимо всего прочего, Довмалов в 2014-2016 годах, занимая кресло председателя гордумы Железноводска, «по предварительному сговору с директором названой коммерческой организации Арзуманяном похитил имущество на сумму свыше 11 млн рублей, принадлежащее индивидуальным предпринимателям и коммерческим фирмам».

Как утверждает следствие, эти деньги отнимали у местного бизнеса «путём невыполнения договорных обязательств». СК также выяснил, что в 2015 году Довмалов получал два кредита на сумму более 100 млн рублей (103.5). Банку, который их выдал, были предоставлены «заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества». Кредитному учреждению был нанесён материальный ущерб на 59 млн рублей. В том же году «мафиози» совершил финансовые операции под мнимыми договорами поставки товаров на общую сумму свыше 93.3 млн рублей через расчётные счета фиктивных организаций, придавая тем самым вид правомерного владения и пользования указанными средствами.

В 2017 году решением Арбитражного суда Ставропольского края «Курортсервис» был признан банкротом. В решении было сказано, «ввиду невозможности восстановления платежеспособности удовлетворить требования кредиторов в размере 328 млн рублей». Арзуманян принял решение сотрудничать со следствием. Он заключил досудебное соглашение. И посему его уголовное дело выделили в отдельное производство и отправили в суд. А вот дело Довмалова прокуратура изучила и согласилась со следствием. В СК обещали, что большое скопление уголовных дел экс-политика Железноводска в самое ближайшее время также отправят в суд.