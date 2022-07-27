Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 июля 2022, 23:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге прошла акция протеста работников здравоохранения под девизом – «Власти, вы нас не слышите!» Конечно, не слышат власти, потому как сытый голодного не разумеет!

Я точно знаю, потому как сама из семьи врачей, что здравоохранение в Латвии держится на самых обычных врачах, которые помнят о клятве Гиппократа, и служат людям, не зная усталости. Именно, служат! Чего не скажешь, например, о министре здравоохранения Латвии Даниэле Павлютсе – пианисте по образованию и любителю (по призванию) гей прайдов…

Терпение сотрудников здравоохранения и социального ухода, увы, на исходе – вот и вышли на улицы Риге с протестом …

Что же хотели медики, социальные работники?

Конечно, достойной оплаты труда – повышения заработанной платы! А еще хотели обратиться к правительству Латвии и сказать этим протестом – «Мы есть!», «Правительство нас не слышит!», «Правительство, любите медиков, так как вы не будете вечно здоровыми»…

Особенно, меня порадовало, как протестующие обратились к министру здравоохранения Латвии – «Павлютс, ну не хорошо!» Как к «убогому» обращались!

Митинг собрал более 500 человек… И это только первый, пробный, протест!