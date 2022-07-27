27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе

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27 июля 2022, 21:59

Аллея Ангелов в Донецке/ сайт главы ДНР

Донбасс провёл сегодня, пожалуй, самую трагическую памятную дату. Сегодня вспоминали всех погибших на шахтёрской земле детишек. Сухая статистика гласит, что за время вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики в результате агрессии со стороны украинского режима погибли 130 детей, а 515 получили ранения различной степени тяжести.

Глава республики Денис Пушилин записал обращение к соотечественникам в этот памятный и скорбный день.

«27 июля 2014 года – один из трагичных дней в новейшей истории Донбасса. В этот день в Горловке во время обстрела украинскими войсками погибла Кира Жук. Боевики убили её на руках у мамы. Мама тоже погибла. У всех, кто это видел, перед глазами будет стоять ужасная картина: растерзанные снарядами мама и маленькая девочка, которой не исполнилось и года. Кира была одной из первых детских жертв этой войны. Кроме неё в тот день погибли ещё четверо детей. Мы помним каждого ребёнка, убитого киевским режимом, их имена высечены на гранитном камне Аллеи Ангелов. Никто не забыть, ничто не забыто. Именно поэтому был установлен День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мы должны сделать всё, чтобы на нашей земле больше не обрывались жизни детей. Чтобы над их головами было мирное небо, и они больше никогда не слышали звуков войны», − обратился Пушилин к землякам.

Эти ангелы покинули нас навсегда и помнить о них – самое простое и важное, что может сделать каждый из оставшихся в живых.

На Аллее Ангелов у плиты с высеченными именами погибших детей всегда цветы и игрушки. Сегодня их особенно много: в Донецкой Народной Республике День памяти детей – жертв войны в Донбассе. 130 детей погибли в Донбассе за эти годы. Есть сайт, где перечислены все жертвы – маленькие непрожитые жизни.

Кириллу один месяц, Даше – три года, Ивану — пять лет, Артему — двенадцать… так и осталось навсегда.

Также в Донецке прошла конференция, организованная с целью увековечения памяти погибших детей. Донбасс не забыл, как пытались и пытаются убить его будущее в лицах этих малышей. Киев, Украина, режим Зеленского и прочих так или иначе причастных к агрессии против Донбасса должны ответить за каждого невинно убитого ребенка.