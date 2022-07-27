В тарифы на тепло и воду предлагают добавить «цифровизацию»

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27 июля 2022, 20:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Минстрой предлагают включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учёта.

Минстрой уже направило соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства. В министерстве отметили, что инициатива позволит включать в инвестиционные программы компаний IT-мероприятия, в том числе и новые специфические учётные системы.

Увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Речь идёт об установке типовых систем управления снабжения ресурсами, включая интеллектуальные приборы учёта, умные датчики, системы контроля за зданиями и так далее. В ведомстве надеются, что эти продукты технологий могут снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок её службы.

Однако, предложение уже подвергается критике, как среди представителей власти, так и среди простых граждан. Ведь вместе с тем поправки Минстроя могут привести к соответствующему росту платежей на коммунальные услуги выше инфляции. Многим гражданам РФ такие нововведения будут совсем не по плечу. Аналитики сомневаются, что данная инициатива вообще будет принята в ближайшее время.