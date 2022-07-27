Памятный МиГ-29 установят на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина

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27 июля 2022, 19:05

Юрий Гагарин на испытаниях, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

Министерство обороны Российской Федерации передало в администрацию Киржачского района Владимирской области истребитель МиГ-29. Самолёт станет памятником на месте гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Руководитель местной администрации Илья Букалов уточнил, что говорится о реконструкции мемориального комплекса в память о советском космонавте. На территории, по словам чиновника, уже поставлены трибуны, чтобы проводить торжественные мероприятия. А также установлены 20 стел, посвященных космонавтам.

Специалисты сняли с боевого самолёта авионику и вооружение.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. Он разбился во время учебно-тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ.