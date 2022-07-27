МВД: Испания выдала России фигурантку по делу о хищении денег банка в Тюмени

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27 июля 2022, 15:55

МВД РФ, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

Правоохранители Испании экстрадировали в Россию бывшую сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург. Её обвиняют в хищении более 560 млн рублей банковских средств. Такую информацию сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о её выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», − цитирует агентство слова Волк.

Журналисты уточнили, что в 2018 году фигурантка дела воспользовалась служебным положением и с сообщником вынесла в спортивных сумках более 560 млн рублей из банка в Тюмени. Она была объявлена в международный розыск.