На киностудии «Ленфильм» заявили о невозможности заменить оборудование российскими аналогами

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27 июля 2022, 15:38

Ленфильм, Zamir Usmanov/: Global Look Press

Закон об импортозамещении не может быть частично исполнен сотрудниками киностудии «Ленфильм». Об этом идёт речь в отчёте студии за 2021 год. Часть оборудования для съёмок не может быть переведена на российские аналоги ввиду отсутствия таковых.

Журналисты РБК уточняют, что отчёт за прошлый год был утверждён советом директоров кинопроизводства в конце июня этого года. Тем не менее руководство киностудий России помнят о поручении президента и правительства о необходимости осуществить «поэтапное замещение закупки иностранной продукции».

«К сожалению, такое (российское) оборудование отсутствует», — говорится в отчёте.

В свою очередь, генеральный директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков подчеркнул, что студия «внимательно мониторит рынок», чтобы сразу закупить при появлении российские аналоги необходимой для кинопроизводства техники.

«В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», − резюмировал глава «Ленфильма».