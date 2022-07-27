Следственный комитет закончил дело об организации хищения из нефтепровода

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27 июля 2022, 15:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

СК по Брянской области предъявил обвинение гражданам РФ и Латвии в совершении в составе организованной группы преступлений, о которых говорится в ст.215.3 Уголовного Кодекса – «повреждение нефтепродуктопровода, повлекшее за собой нарушение его нормальной работы, совершенное из корыстных побуждений в отношении магистрального трубопровода». Этим гражданам также добавили ст.158 УК РФ – «кража, совершённая из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере».

Согласно версии следствия, ОПГ, которая провернула эту аферу, была создана весной прошлого года в столице. Расследование вёл следователь Александр Шпаков. Самым главным итогом этого дела следователь назвал то, что силовикам удалось раскрыть всю цепочку – от организатора преступления, гражданина Латвии. Как выяснилось, главный организатор преступления был уже ранее судим. В своём государстве он совершил тяжкое преступление (убийство), но смог сбежать и был объявлен в Международный розыск Интерполом.

Будущие фигуранты уголовного дела не просто врезались в магистральный нефтепровод и крали из него солярку. Чтобы красть тоннами, они должны были сделать это максимально скрытно. Бандиты под видом коммерсантов сняли на одном из местных предприятий ангар. А предприятие, где был арендован ангар, располагалось в крайне удобном для этих людей месте – недалеко от нефтепровода. Часть из 30 тонн, что удалось слить, преступники успели продать.

В само помещение арендованного ангара до «начала погрузки» бандиты завезли всю нужную технику. Создавалось впечатление упорной и тяжёлой работы. Ни у кого на предприятии вопросов это не вызывало. Следователь Александр Шпаков говорит, что попытки врезаться в нефтепроводы были и раньше. Но поймать удавалось лишь исполнителей. Данное дело отличается от остальных тем, что в этом случае силовикам удалось поймать самого организатора преступления.

Имя и фамилия главаря банды не разглашается. В СК уточнили, что «преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ и УМВД РФ по Брянской области». Прокуратура с собранными доказательствами следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. В самое ближайшее время большие тома этого уголовного дела будут отправлены в суд. Организатору преступления грозит тюремный срок не только в России, но и в Латвии. Так что судьба нарушителей закона весьма незавидная.