Собянин: Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится до 1 сентября

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27 июля 2022, 15:01

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-26 на юге столицы поздравил коллектив «Мосэнерго» со 135-летием предприятия в преддверии праздника.



- «Мосэнерго» празднует в этом году юбилей, 135 лет. Одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. Несмотря на свой солидный возраст, это одно из самых современных и надежных предприятий энергетики. Большие работы проводятся по модернизации мощностей, по улучшению экологии, по автоматизации процессов управления. От имени москвичей выражаю благодарность коллективу «Мосэнерго», поздравляю с юбилеем, и, надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надежное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надежно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое, - сказал Сергей Собянин.



Как отметил мэр Москвы в ходе посещения ТЭЦ, все подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону идут по графику и должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.



- Самый пик летнего периода, одновременно идет и самая активная фаза подготовки города к осенне-зимнему периоду, подготавливается огромный жилой фонд и фонд капитальных строений, это около 70 тыс. объектов, это десятки тысяч сетей, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, газовое хозяйство. Ну и сердцем всей коммунально-энергетической системы является «Мосэнерго» и мощности, которые обеспечивают и теплом, и электричеством Москву, - сказал Сергей Собянин.



В ходе посещения мэр вручил поздравительный адрес «Мосэнерго».



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, ПАО «Мосэнерго» является крупнейшей территориальной генерирующей компанией России, которая объединяет 15 электростанций, а также районные и квартальные тепловые станции. Официальной датой основания «Мосэнерго» считается 31 июля 1887 года - в этот день правление петербургского «Общества электрического освещения» одобрило контракт на устройство электрического освещения пассажа Постниковой на ул. Тверская в Москве, сейчас в этом здании расположен Театр имени Ермоловой.



В компании работают около 8 тыс. человек. «Мосэнерго» производит 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, поставляет свыше 50% электроэнергии, потребляемой Московским регионом, и обеспечивает 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Как сообщается в материалах, в рамках подготовки к зиме запланирован ремонт 23 млн кв. м дорожного покрытия, из которых обновлено уже 16 млн кв. м асфальта, что составляет 67%.



В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов будет проведен ремонт инженерных систем более 1,7 тыс. жилых домов.



