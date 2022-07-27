Пробежать 220 километров в Волжском готовятся романтики со всего мира

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

27 июля 2022, 13:59 Наталья СПЕКТОРОВА

Вячеслав Глухов

В Волжском полным ходом идёт подготовка к грандиозному Фестивалю спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. Он пройдет в августе и обещает стать праздником для жителей и гостей региона, а так же войти в событийный календарь Волгоградской области. В программе - многочисленные мероприятия для молодежи, студентов, школьников, детей и их семей, спортсменов, музыкантов, активных и творческих людей. Будет, чем заняться и представителям старшего поколения. Для развлечения гостей готовят 35 активных площадок. О тонкостях проведения Фестиваля спорта, музыки и самовыражения рассказал основатель получившего международную известность Elton Ultra, автор проекта ULTRA100, и его идейный вдохновитель Вячеслав Глухов.

- Знаю, этот вопрос вам задают часто, но постарайтесь ответить кратко, только по сути: почему Эльтон вы поменяли на Волжский?

- Мы – волжане! Волжский – малая родина для многих моих единомышленников – членов команды ULTRA100. Важным фактором стала поддержка администрации и лично мэра. Сегодня пришло время масштабироваться. Мы хотим сделать не просто ультрамарафон, подарить жителям и гостям региона праздник, провести запоминающийся фестиваль, который, мы очень надеемся, станет главным событийным мероприятием Волгоградской области, будет проходить ежегодно и с каждым годом собирать все больше участников. Амбициозные планы проекта – войти во всероссийский календарь самых ярких массовых мероприятий.

- Судя по эльтонскому марафону, у вас это может получиться. Озёра Круглое, Лотосов и Большой лиман станут для знатоков трейлраннинга такими же известными как Эльтон?

- Несомненно. Озеро Круглое - это красивое озеро практически в центре города Волжского, его рельеф местами в точности напоминает знаменитое на весь мир целебное озеро Эльтон - гордость Волгоградской области, где семь лет мы проводили единственный в России марафон в зоне полупустыни, здесь такая же целина, бескрайняя степь, жара. Большой Лиман – водоем-легенда, расположился между городами Волжский и Ленинск на территории около 40 квадратных километров и полностью оправдывает свое название. Дистанции здесь будут не менее яркие, чем на Эльтоне. Лотосовый водоем и прилегающие к нему территории также вполне подходят для трейлраннинга. Сегодня фестиваль в Волжском - это обновленная, модернизированная, расширенная, дополненная версия Elton Ultra.

- В связи с переориентацией досуга и отдыха у многих с заграничного на наш, интерес к вашему фестивалю вырастет? Импортозаместить сможете?

- Команда ULTRA100 для этого и работает сегодня 24/7, чтобы уровень проведения фестиваля был достаточно высоким, не хуже, чем у раскрученных всероссийских и даже международных. Претендуем на звание главного событийного мероприятия региона. Да, для этого нужно много работать, решать сложные организационные задачи, но моя команда – это профессионалы своего дела, грамотные, работоспособные ребята, и я не сомневаюсь, что у нас все получится.

В этом году мы приготовили для участников фестиваля 35 активных площадок. Одним из главных событий Фестиваля станет марафон. Любители бега смогут испытать себя на дистанциях различной сложности и протяженности. Дистанция вокруг озера Круглое составит 42 км. Будут дистанции и на 115 км, и на 220 км. Помимо марафонских, намечены и стайерские гонки: на 1,2 км, 4,5 км и 9,5 км. Также планируем кибергонки для детей с ограниченными возможностями здоровья. На фестивале можно будет сдать нормы ГТО – «Выполни нормы ГТО». Отдельная площадка выделена под конные состязания Кубок ULTRA100.

Озеро станет площадкой не только для марафона, здесь развернуться настоящие водные баталии и зрелищные состязания. Командная гребля и SUP-эстафета Dragon ULTRA100, йога на воде, разминка «Бодикомбат». Настоящие профессионалы проведут мастер-классы «Sup ultra training» и поделятся с любым желающим своим мастерством владения доской. Кстати, инвентарь можно будет взять напрокат прямо у озера. Конечно, не обойдется и без «игры в удачу», поймать волну и выиграть главный приз – новенькую SUP-доску для серфинга от компании Stormline сможет самый смелый и везучий. Мы обустраиваем индастрил-парк с арт-объектами, необычными фотозонами: трамвайный вагон с граффити, чудо техники из фантастических рассказов и киберпаук. Планируется зона тест-драйва для квадроциклов.

Творческая программа Фестиваля никого не оставит равнодушным. Гостей и участников Фестиваля будут развлекать шоу-балет «Тодес», студии и школы танцев, брейк-дансеры, рок-музыканты, шоу- велосипедистов, команда барабанщиков, и конечно же, очаровательные экспрессивные ведущие и ди-джеи.

В течение двух дней организаторы предложат посетителям Фестиваля разнообразные активности. Здесь каждый найдет развлечение по душе. Будут конкурсы, джампинг, фитнес-ниндзя, иммерсивный спектакль «Игра в омара» от Волжского драмтеатра, разминка Бодикомбат от «Страны Чемпионов». Мастер-классы, лазертаг и плейстейшн для подрастающего поколения, паркур, акробатика, мастер-класс на батуте, силовые тренировки - армрестлинг, пауэрлифтинг. Граффитисты поделятся своими навыками. Состязания на луках, байдарках и «народному жиму» ждут самых смелых и сильных, фотосессии, в зоне кейтеринга состоится Крио-шоу и многое другое.

Всех секретов не буду раскрывать, оставим интригу. Приходите, участвуйте, получайте положительные эмоции.

- Для чего вам 39 элитных лошадей?

- Я уже упоминал, что отдельная площадка выделена под конные состязания Кубок ULTRA100. Бороться за звание «лучшего наездника» будут дети, юниоры, женщины и мужчины. Также здесь можно будет покататься на лошадях, порелаксировать, общаясь с этими грациозными животными, и сделать фото на память в специально оборудованных фотозонах.

- Самое крутое мероприятие фестиваля – это..?

- Невозможно выделить что-то одно. Мы стараемся сделать каждое мероприятие незабываемым и обеспечить работу каждой площадки на самом высоком уровне. Пожалуй, знаковым станет забег Эльтон - Большой Лиман. Это своего рода символичная передача эстафеты от Эльтона Волжскому. В 22-00 стартует ночной забег на 115 км на Большой Лиман. Именно там, в ранние утренние часы, произойдет знаковая встреча с «элитными бегунами» - теми, кто стартует на Эльтоне и осилит ультрамарафонскоую дистанцию - 220 км.

- Почему, чтобы пробежать утрамарафон – это сумасшедшая нагрузка, требующая огромной подготовки, люди готовы платить деньги?

- Если один раз человек решил выйти из офиса, встать с дивана и начать заниматься спортом, в нашем случае трейлраннингом, получил от этого незабываемые положительные эмоции, нашел единомышленников, совместил здоровый образ жизни с путешествиями, получил поддержку семьи, он хочет переживать это многократно, и это становится жизненно необходимым. Хочется вновь и вновь встречать старых друзей, получать новые эмоции, знакомится с интересными людьми и территориями. Для кого-то трейлраннинг – это преодоление себя, испытание своих возможностей. К тому же, любители трейлраннинга – романтики. Все это и является причинами, по которым люди возвращаются на дистанции снова и снова, многие увеличивают нагрузки и бегут на следующий год более сложные, длинные забеги.

- Ultra для вас – это про деньги и про бизнес, или про амбиции?

- ULTRA-100 для меня – это тяжелая работа, нацеленная на высокий результат, это моя жизнь, я живу этим проектом. Заканчивая один сезон, провожу «работу над ошибками» и начинаю готовиться в новому, который обязательно должен быть масштабнее и современнее прошлогоднего, отвечать динамично развивающимся тенденциям нового времени. Мне повезло, удалось создать команду единомышленников, многие из которых в проекте с первых дней. Это высокопрофессиональная команда, креативным идеям которой может позавидовать любой творческий коллектив. Нам уже многое удалось, но предстоит еще большая работа. Как говорится - нет предела совершенству.