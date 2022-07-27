Ждать в России ограничений ввиду оспы обезьян в ближайшее время не стоит

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27 июля 2022, 12:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: istockphoto.com

Не успел мир оправиться от коронавирусной пандемии, как в ВОЗ уже заявляют о новой напасти. Речь идёт об оспе обезьян, которая вызвала серьёзное беспокойство у всех представителей организации. В интернете же поползли слухи о том, что всему человечеству опять придётся столкнуться с разного рода ограничениями. Однако многие эксперты уверены, что это лишь раздувание паники. По их мнению, на самом деле ситуация куда менее опасная для человечества, чем та же коронавирусная пандемия.



Вирусолог Георгий Викулов полагает, что для РФ масштабные ограничительные меры на сегодня совсем не актуальны. На сегодня известно только об одном случае заболевания оспой в России. Пациент приехал из Европы уже заражённым. Ранее сообщалось, что инкубационный период у него уже закончился. «Решение о необходимости ограничительных мер принимает Роспотребнадзор, - отметил господин Викулов. - Я думаю, что будут выборочно проверять некоторые рейсы. При выявлении заболевании – подвергать человека обсервации».



При этом, эксперт сообщил, что количество международных рейсов в Россию уменьшилось, и в некоторой степени это может стать положительным фактором с точки зрения распространения болезни. В Роспотребнадзоре представителям СМИ ответили по поводу вопроса о возможных мерах ограничений. Там сообщили, что никаких дополнительных противоэпидемических мер в связи с решением ВОЗ не планируется.