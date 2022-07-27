Июль запомнится жителям России своими стихийными бедствиями

Июль 2022 года стал настоящим испытанием для жителей нашей страны. На людей обрушивались то ужасающая жара, то сильные грозы и проливные дожди. В Якутии из-за дождей резко поднялся уровень воды в реках Верхоянского района. В результате в селе Суордах затопило все 88 жилых домов. Внутри самих зданий вода поднялась на 20-70 см. Пострадало не только имущество жителей, но и социальные объекты, сельхозугодья.
В конце месяца сильнейший ливень обрушился на Сочи. За одни только сутки в городе выпало 90% месячной нормы осадков. Были подтоплены городские территории, цокольные этажи во многих домах, участки федеральной трассы А-18. На Донской улице погибла женщина. В результате сильного горного ливня обвалился потолок в четырёхзвёздочном отеле курорта «Роза Хутор» - Green Flow. Власти уже пообещали быстро восстановить инфраструктуру города.
В Москве же 24 июля был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Снова пришла ужасающая жара на уровне прошлого года. Температура в столице поднималась до 32 градусов совсем не впервые за месяц. Ещё 11 июля на столбиках термометра фиксировали 32.2 градуса по Цельсию. «Для умеренных широт и мегаполисов это действительно опасно, - утверждают в Гидрометцентре. - При температуре 30 градусов и выше наступают негативные последствия для человека».
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