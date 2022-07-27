В этом году сильно возросло число атак на серверы разных организаций

Как стало известно, за первое полугодие 2022 года количество атак на серверы компаний и организаций возросло, по разным оценкам, на 15-29% по сравнению с 2021 годом. Наиболее частыми являются DDos-атаки, АРТ-атаки и взломы обычных серверов без настроек аутентификации. Аналитики отмечают, что последние месяцы злоумышленники активно ведут атаки на серверы на уровне приложений: SQL-инъекции, CSRF-атаки, XSS – межсайтовый скриптинг, а также на транспортном и сетевом уровнях.
По оценкам Positive Technologies, наиболее часто встречающимися проблемами последнего времени являются недостаточное внимание разработчиков и администраторов к безопасности, наличие уязвимостей в используемых продуктах и решениях, а также неправильная конфигурация. «Часто конфигурация настроек безопасности серверов остаётся заданной по умолчанию, - заявляет эксперт Фёдор Чунижеков. - В первую очередь должна соблюдаться строгая парольная политика, используемая многофакторная аутентификация и строгое разграничение доступа».
Руководитель проектов ЗАО «Айсес» Александр Мухин добавляет, что в последнее время наметился негативный тренд в облачных решениях для бизнес-сферы. Почти вся информация хранится онлайн в ЦОДах, а поддержка данных «облаков» часто отдаётся на аутсординг. Стоит также отметить, что аутсординговые компании не всегда должным образом обеспечивают безопасность. Также по словам эксперта, в последнее время широко используются VPN-сервисы. Киберпреступники используют инфостилеры для сбора учётных данных пользователей и их дальнейшей перепродажи.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова сочла, что ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок из-за «умопомрачительной глупости Лиз Трасс»
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 12:58 Ученые обнаружили кристаллическую структуру алмаза внутри метеорита, который упал на Землю 50 000 лет назад
- 12:22 Ждать в России ограничений ввиду оспы обезьян в ближайшее время не стоит
- 12:17 Июль запомнится жителям России своими стихийными бедствиями
- 12:16 Захарова после запрета Эстонии на въезд группы «Руки вверх!» поздравила страну с тем, что, выбрав свободу, она пришла к диктатуре
- Telegram | (Подписаться) В Европе цена на газ превысила порог в $1950 за тыс. кубометров