Аналитик Федосова: возможность поражения в отдельных правах являющихся иноагентами граждан РФ необходимо обсуждать

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27 июля 2022, 11:45

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по штрафам.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что введенные к настоящему моменту ограничения по вопросу упрощенного порядка получения налогового вычета переводят иностранных агентов в разряд тех граждан, в отношении которых камеральная налоговая проверка будет осуществляться, в частности, на основании декларации. Эксперт обратила внимание на то, что декларированию подлежат также доходы от источников, которые находятся за пределами РФ, поэтому иноагенты ради получения вычетов вряд ли пойдут на раскрытие таких данных.

Федосова добавила, что скидки по штрафам за нарушения правил дорожного движения предоставляются всем гражданам, которые были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения. По словам специалиста, в сложившихся условиях необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан РФ на основании того, что они являются иностранными агентами.