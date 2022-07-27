Андрей Бочкарев: При строительстве корпуса инфекционной больницы №1 применяются «умные» сервисы

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27 июля 2022, 11:32

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство крупных медицинских объектов в Москве переводится в «цифру», при этом «умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий - от проектирования и строительства до эксплуатации.



«Применение сквозных технологий на всем жизненном цикле объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные как для пациентов и для их близких, так и для медиков и персонала, эксплуатирующих здание. Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему «умной» эксплуатации здания», - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что в настоящее время в Москве одновременно возводится 30 объектов здравоохранения. Проектирование всех медицинских объектов ведется с применением технологий информационного моделирования (BIM).



«BIM-модель применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник при эксплуатации объекта», - добавил Андрей Бочкарев.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства отметили, что цифровые двойники - это точные копии объектов, инженерных сетей и коммуникаций. С помощью цифрового двойника можно отслеживать состояние объекта, что позволяет продлевать жизненный цикл объекта на десятки лет, увеличивать производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования - более чем на 15%, а также снижать затраты на внеплановое обслуживание до 50%.



«Во многих объектах внедряются различные цифровые решения, направленные на оптимизацию процессов, ускорение согласований, сокращение расходов. Так, облачный сервис для исполнительной документации Exon экономит время на согласование документации на 50%: устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, накладные расходы снижаются в три раза», - рассказал Андрей Бочкарев.



Цифровые сервисы, внедряемые на столичных объектах, - решения от российских разработчиков, объединенных в экосистеме Amethyst Group.



Андрей Бочкарев добавил, что комплексное внедрение таких решений важно при проектировании, строительстве и эксплуатации всех объектов, особенно социальных. Благодаря им город получает здания, которые будут функционировать долго, и в которых москвичам будет комфортно жить, работать, получать медицинскую помощь, учиться и заниматься спортом.



В пресс-службе напомнили, что на территории инфекционной клинической больницы №1 (ИКБ №1 ДЗМ) на Волоколамском шоссе ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в стране. Комплекс площадью 96,5 тыс. кв. м рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с вирусными инфекционными заболеваниями, а также для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.



