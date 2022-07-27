Жители Приморья могут существенно снизить свои расходы по оплате услуг ЖКХ

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27 июля 2022, 07:38

фото пресс-службы правительства Приморского края

Право на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50 % имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны», инвалиды, ветераны труда, многодетные семьи и другие федеральные и краевые льготники.

На предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам в первом полугодии 2022 года направлено 1,68 миллиарда рублей: 376,46 миллиона – из федерального бюджета и 1,3 миллиарда – из краевого, сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

В ведомстве напоминают, что обязательным условием для предоставления льготы является отсутствие непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ за последние три года, подтверждённой вступившим в силу судебным актом. Эта норма действует с 1 января 2022 года – до этого основанием для отказа в предоставлении льготы служило наличие текущей задолженности при оплате услуг ЖКХ.

«Информацию о наличии судебной задолженности органы социальной защиты получают в ГИС ЖКХ. Справку об её отсутствии гражданам предоставлять не нужно», – отмечают специалисты краевого министерства труда и социальной политики.

Подать заявление на компенсацию расходов приморцы могут в любом отделении МФЦ либо дистанционно – через региональный или единый портал Госуслуги.

Кроме того, в крае продолжается реализация региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.