Сохранить леса Приморья помогает наиболее экологичный метод заготовки древесины

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27 июля 2022, 07:07

фото Александр Хитров

Список десяти лучших субъектов Российской Федерации по заготовке древесины бережливым способом составил «Рослесинфорг» - всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучётных задач в интересах государства. Приморье стало в этом рейтинге лидером, существенно опередив занявшую вторую строчку Архангельскую область и Алтайский края, вышедший на третье место. Приморские лесорубы заготовили в 2021 году бережливым способом более 3,2 миллиона кубометров древесины, что составило почти 83 % от общей заготовки в крае.

Большую часть лесного фонда Приморья составляют смешанные хвойно-широколиственные и твёрдолиственные леса, сообщает краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. При этом хвойно-широколиственные леса имеют сложную разновозрастную структуру и в них преимущественно разрешены выборочные рубки.

В ведомстве отмечают, что сегодня в стране есть запрос на увеличение площади выборочных рубок.

«Для Приморья это привычный режим заготовки древесины, который мы развиваем и совершенствуем», – подчёркивает министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

По его словам, сплошные рубки в крае ведутся только на самом севере Приморья, в таёжной зоне, где преобладают лиственничные и елово-пихтовые леса. Но площадь сплошных рубок год от года сокращается. Если в 2016 году она составляла 15,3 тысячи гектаров, то в 2021 уменьшилась почти вдвое, до 8,2 тысячи гектаров.

С 2018 года в Приморье активизировались работы по восстановлению лесов, территории посадок саженцев деревьев стабильно превышают выбывающие площади. Также с 2019 года в Приморском крае реализуется проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Главная его цель – обеспечение 100% восстановления лесов на выбывающих площадях. В прошлом году основной показатель проекта «Сохранение лесов» выполнен на 135 % при плане 89 %. Кроме того, в крае продолжается реализации региональной госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.