Латвийский публицист Бен Латковскис: Юрист Елена Лукьянова недовольна тем, как Латвия поддерживает русских

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

26 июля 2022, 19:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал на почве русофобии накрыл Латвию – депутат Сейма Эдвин Шноре подал заявление министру МВД, призывая аннулировать вид на жительство российского юриста Елены Лукьяновой, которая проживает в Прибалтике. Этот тот самый г-н Шноре, который назвал русскоязычных Латвии «вшами».

И чем же не угодила депутату-националу г-жа Елена?

Небольшая справка: Елена Лукьянова – дочь советского и российского государственного деятеля, последнего председателя Верховного Совета СССР, далее, сначала сподвижника последнего президента СССР Михаила Горбачева, а затем его оппонента, доктора юридических наук, депутата ГД Анатолия Ивановича Лукьянова.

Своими высказываниями о том, что Латвия не поддерживает русских! Своих же русских!

Такое проплаченные правящими националистами латышские СМИ стерпеть не смогли – на арену вышел публицист Бен Латковскис, он же Беня!

«Можно бы подумать, что это типичный предвыборный трюк, но это не меняет сути дела, так как вопрос о так называемых хороших русских и о том, принимать их или нет, стал очень актуальным.

Учитывая то, что сейчас МВД заведует политическое объединение "Развитию/За!", у Лукьяновой нет ни малейшего основания для волнений. Никто у нее вид на жительство не отберет. Скорее наоборот, со стороны государства ей и "Свободному университету", который она представляет, окажут ту поддержку, на недостаток которой она настойчиво жаловалась в упомянутом интервью. Акцент скорее нужно делать на то, в какой интонации, что было сказано.

Тон речи часто намного важнее самого высказывания. Особенно это касается текстов, высказываемых этническими русскими: у них даже совершенно бытовые темы как-то получается озвучить таким агрессивным, нетерпимым, чтобы не сказать - грубым тоном, что возникает вопрос: откуда такая агрессия (вражда) против всего окружающего мира?

Лукьянова - очень известный в России и высоко ценимый в академических кругах юрист. Однако есть некий подводный камень, при контакте с которым логические конструкции почти любого русского либерального интеллектуала рушатся. Это национальный вопрос и отношения к национальным "окраинам" Российской империи (даже не СССР).

Лукьянова в своем интервью традиционно ссылается на русский язык, как один из шести языков ООН, на котором говорит значительная часть человечества. Как эта риторика звучит в стране, где основная национальность много, где находится в меньшинстве и язык которой находится под непрестанной экзистенциальной угрозой, Лукьяновой и в голову не приходит.

Лукьянова в эфире упрекает Латвию, что она к русским ученым не относится "нормально". Значит, относится ненормально. "Помощи мы не видим категорически. Да, Латвия не поддерживает. Да, Латвия не проявляет интереса..." Эти фразы говорятся таким тоном, как будто Латвия бесспорно обязана поддерживать и проявлять интерес к этим российским ученым.

Я не хочу утверждать, что Латвия должна проявлять какую-то неприязнь к ученым из России или осознанно их игнорировать, как предлагают многие в соцсетях. По-моему, поддержку оказать надо, но... После таких настойчивых просьб и правда тяжело сказать - добро пожаловать в Латвию. Я понимаю, что дочь председателя Верховного Совета СССР уже с детства другого тона не знает, но пора учиться жить в мире, где ты - лишь одна из многих...

Если русские, бегущие из России, сами не умеют себя вести и по-прежнему хотят бродить по чужой квартире в грязных сапогах, требуя то и се, то, простите, ни на какую поддержку не надейтесь. Сначала научитесь себя вести и тогда ждите помощь, поддержку и интерес».

Я бы хотела добавить – а русскоязычные в Латвии, которые тут родились, росли, живут, создают семьи – не являются частью общества? Если являются, то почему же открыто дискриминируют в Латвии, хамят, призывают, как некоторые депутаты нацисты, устроить самосуд над русскими Латвии? Об этом латыш Беня забыл? И тут не прокатит – «мы сами разберемся в своей стране!» Нет! Потому как не можете разобраться, а только отыгрываться, издеваться! Почему латыш Беня не вспомнит ныне покойного латыша-юриста Андриса Грутупса, который открыто говорил, что «если так исторически сложилось, что латыши вынуждены жить рядом с русскими, то русским следует отвести определенное место в профессии – разнорабочие, дворники, слесари, ассенизаторы! Иными словами, дерьмо за титульными убирайте! И такая позиция несомненно у правящих националистов, которую они не скрывают даже!

И, что хочет латыш Беня? Видимо, чтобы русские забыли свои корни и убирали дерьмо за титульными, и, конечно, «кланялись» за такую честь! Ошибся латыш Беня! Историю государства Российского изучи! А за одно и историю аграрной Латвии! Может, тогда поймешь…