Кто управляет Латвией

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26 июля 2022, 18:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все чаще обычные латвийцы стали высказывать свое мнение о нынешнем правительстве страны… Да еще как высказывать! Видимо, наболело у народа! Очень интересный пост написал латвиец Айнарс Кадишс в местных социальных сетях. Мнение достойно внимания и уважения! Прошу заметить, написал не русский, а латыш!



Итак, чем мы располагаем? О «старых раках» говорить не буду – с ними все понятно. Именно благодаря своему бесстыдству и антинациональной деятельности у новых "борцов за справедливость" и "рыцарей света" появилась лазейка, через которую они могут проскользнуть в мягкие кресла Сейма на целых четыре года, и получить стабильную финансовую поддержку от системы, против которой они якобы и борются.



Взрыв народного гнева вызвали медицинский террор, инфляция и откровенное издевательство власть имущих. Это называется "протестным голосованием", что означает "голосуйте за нас, чтобы павлютокариньши не были у власти". Это и есть программа! Говорить - хуже уже не будет!



Этот критический фон позволил пробраться на сцену даже тем, кто "проявил себя" в прошлом. Я согласен с тем, что в свое время говорил Задорнов, страной не должны управлять коммерсанты или так называемые "бизнесмены". Однако все мы прекрасно понимаем, что многие миллионеры, появившиеся в истории "восстановленной" Латвии, стали таковыми не благодаря своему труду, а благодаря "интригам", что в переводе означает "обворовыванию соплеменников".



Нужно отметить, что воровство достигло невероятных размеров и стало буднями для жителей Латвии. Самый яркий пример – «история успеха» с латвийскими гидроэлектростанциями и астрономическими счетами на электроэнергию. Мне даже не хочется произносить слово «махинаторство». Это обычное и бесстыдное воровство.



Торговец или «бизнесмен» всегда думает о прибыли. Его мозг и вся сущность больше не на что не способны. Чем дешевле купишь и дороже продашь, тем больше заработаешь. Чем меньше заплатишь работникам – тем больше останется самому и т.п.



Поэтому таких людей следует держать на расстоянии выстрела от органов государственного управления. Но реальность такова, что в настоящее время власть имущие, похоже, все коррумпированы (читай - деформированы) в своем мышлении. И Латвии работает как коммерческое предприятие, которым управляют по принципу – дохода и убытков. Эта модель дьявольская, антигуманная в самой своей основе, потому что она предполагает избавление от всех активов и пассивов, которые не приносят прибыли.



Я лично считаю, что быть богатым в Латвии – это не честь, мало кто из разбогатевших не является махинатором, не обкрадывает других или не присваивает плоды чужого труда, то есть не крадет.



Но паразиты в госуправлении, как мы видим, привносят только экономическую деградацию (долги), демографический, интеллектуальный, социальный и нравственный крах.



Некоторое время назад у меня состоялся разговор с одним человеком. Поскольку разговор был политическим, я представлял ту точку зрения, которую уничижительно называют «всеплохо».



"Я не знаю НИ ОДНОГО человека, который живет плохо!" сказал мой собеседник. "Ну, скажи мне – чего тебе не хватает? У тебя нет еды? Ты живешь на улице?!"



Когда я сталкиваюсь с таким мышлением "благосостояния холодильника", мне становится грустно. Люди не понимают и не хотят понимать, что это бутофорское процветание - всего лишь мыльный пузырь, который может лопнуть в один момент. Потому что под ним ничего нет! В его основе лежат миллиарды напечатанных бумажек, в обмен на которые Латвия отдала свою землю, природные богатства, души и тела живых людей.



Сотни тысяч людей в Латвии получают зарплату, не внося вклад в развитие общества и государства или даже в ущерб ему. Они помогают пожирать наше будущее и будущее наших детей. Латвия даже не может себя содержать, а некоторые люди все еще фанатично верят в какое-то "благосостояние"!



Будучи в здравом уме и трезвой памяти, я понимаю, что у меня не будет «благосостояния», каким бы полным ни был мой холодильник, каким бы комфортным ни был мой дом и каким бы дорогим ни был мой автомобиль.



Пока внешней политикой в Латвии будет заниматься п*ик, а внутренней л*ка.



Пока главой правительства будет гражданин США, а президентом – вообще не понятно кто.



Пока Латвию за границей представляют художники со своими «шедевральными членами», я не буду идентифицировать себя как лояльного гражданина.



Пока будет налог на недвижимость и вседозволенность администраторов неплатежеспособности.



Пока существует ростовщичество и его лобби в правительстве.



Пока дети в школах должны носить маски.



Пока пациентам нужно ждать обследований по полгода, и некоторые умирают, не дождавшись их.



Пока люди уезжают из Латвии целыми семьями...



Если для вас это процветание, то, очевидно, мы живем в разных системах ценностей. Я от своей не собираюсь отказываться.



Только вот, глядите-ка, новоиспеченные кандидаты в депутаты об этом не говорят. Они не говорят о многих экзистенциально важных вещах, но об этом в другой раз. Они расковыривают незаживающие раны народа локдаунами, принудительной вакцинацией, увольнениями с работы, если нет сертификата и т.п.



У "Рыцарей света" фактически сложился симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество, сосуществование) с нынешней хунтой, а именно:



- На фоне явной патологической подлости власть имущих, их личной непривлекательности и мрачных осенних перспектив, "борцам за справедливость" нужна клика, чтобы легче выделится, но в свою очередь.



- Колониальной администрации они тоже нужны, чтобы кроме всех власть имущих, членов их семей и друзей, еще кто-то пришел на "выборы", тем самым придав выборам "демократическую" основу, узаконив хунту и сделав народ соучастником и со-ответчиком за преступления, совершенные и запланированные против него.



Как когда-то говорили: "Оба хороши - суй в мешок!"



Так просто..."



Да, в Латвии скоро выборы в Сейм – 1 октября. Понятно, что сегодня предвыборная компания – главное для политиков! И они стараются, стараются «изогнуться» перед народом, чтобы потом над ним же и издеваться! Практически все партии!



Но точно могу сказать, что если к власти придут такие американские «кариньши», то Латвию распродадут окончательно!



По ходу своей работы, я часто разговариваю с политиками, политологами, депутатами, экс-чиновниками… И вот услышала одно мнение депутата: «Нет, не жалеет верхушка наших людей… Не очень интересует народ, например, Кариньша, националов. Совершенно понятно мне, что Кариньш уже видит себя в ЕП. Иногда он высказывается с такой злостью о людях, не терпит, чтобы ему перечили, мстит… Злопамятный человек, а это значит «маленький человек»»



То, что премьер Латвии даже не подумает поговорить с людьми – факт! То, что президент Латвии Левитс не знает, как живут простые латвийцы – факт! Никогда народ Латвии не видел такого открытого беспредела, воровства и хамства!



Изменить ситуацию могут только сами латвийцы! Если захотят!