Владислава Струженкова приговорили к 13 годам колонии за взрыв в православной гимназии

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26 июля 2022, 18:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.ru

13 декабря 2021 года произошло ЧП, потрясшее всю Россию. Владислав Струженков приехал к Серпуховскому Введенскому женскому монастырю на автобусе №4. Пройдя ворота, он перевесил рюкзак, находившийся у него за спиной, на грудь. В рюкзаке была бомба на основе селитры, заряженная поражающими элементами. Молодой человек намеревался попасть на утреннюю молитву, но служащие его не пустили, рекомендовав покинуть территорию. Именно в этот момент и раздался взрыв.



12 человек было ранено, в том числе и сам злоумышленник. В момент срабатывания самодельного устройства Струженков снял рюкзак, что на тот момент и спасло его. Нападавший в основном получил ранения ног, а также сильнейшие ожоги. Потом его доставили в реанимацию. Стоит отметить, что врачи не сразу смогли оказать Владиславу помощь, поскольку силовики не пускали их к нему. Не исключён тот факт, что у раненого могла быть ещё одна бомба. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершённом общеопасным способом (ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств (ст.222.1 и 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст.167 УК РФ).



Свою вину Струженков признал. Прокурор просил для него 14 лет колонии строгого режима. Суд же назначил на год меньше – 13 лет тюрьмы. Также молодому человеку требуется заплатить штраф размером в 205 тысяч рублей. После освобождения на него будет наложено ограничение свободы на 1 год. Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние и наличие у обвиняемого онко-заболевания.