Кот, которого ждали все: обзор непростой кошачьей жизни

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26 июля 2022, 18:33 Есения Исмаилова

Фото: Игра Stray. Скриншот

Все любят пушистых друзей и разработчики знают об этом! Мы прошли и вот наши впечатления от лучшей (спойлер) игры этого года.



Игры, в которых нужно взаимодействовать с четвероногими друзьями, уже давно набирают популярность. Последней каплей в создании полноценной игры с пушистиком был хоррор Blair Witch (2019), в котором нужно играть за полицейского и его верного товарища – бельгийскую овчарку. Игроки признаются, что больше всего их заинтересовал не типичный геймплей, не сюжет, а наличие друга, который выполняет по сути большую часть работы за главного героя. Поэтому, в 2020 году анонсировали игру Stray. Жанр игры довольно необычный и многим такое может не зайти, но после выхода Detroit: become human все уже давно должны были привыкнуть к популяризации железных банок с чипами и забить на существование человечества. Стоит такая игрушка на сайте стима не больше 700 рублей, в PS Store – 1732.

Любитель игр всегда смотрит на геймплей, ведь, это главная составляющая. Да, сюжет тоже важен, но с ним вы сможете смириться, а вот с отвратительным геймплеем будет тяжко. Но эта игра сохранила до самого конца отличный, простенький геймплей с нотками квеста. Не переживайте, пройти все задачи вы сможете с легкостью. Они интересные, красочные и их хочется проходить все время. Игру сопровождает мрачная атмосфера, но не стоит бояться этого. Она хоть и мрачная, но становится уютной на середине игры.

Сюжет интересен, поэтому пропускать или зевать не хочется. Игра сделана специально от лица кота, чтобы игрок почувствовал себя в его шкуре. Вы можете спать, есть, точить коготки, мяукать, мурчать, сбрасывать вещи и застрять в чем-то. Проще говоря, делать все то, что делает Ваш пушистик дома. Отдельный жирный плюс можно поставить за саунд в Stray, музыка подобрана идеально под любые события в игре.

В игре нет уровней сложности, поэтому кому-то она может показаться сложной, а кому-то легкой. Лично я умирала несколько раз из-за моей неаккуратности: то на трубу не залезу, то промахнусь. Головоломки опять же для разных уровней. Прохождение занимает мало времени по сравнению с многими играми, у которых есть открытый мир. Мне удалось пройти ее за 6 часов, а моему товарищу удалось пройти ее за 8 часов. Да, игра не очень долгая, но и в этом заключается ее шарм. Подводя итог, игра классная, геймплей выполнен шикарно, сюжет интересен и в главных героях рыжий котенок. А вот вам загадка, всегда ли кошки приземляются на лапы?

А вот и моя оценка: 8 из 10.



