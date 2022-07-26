Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области

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26 июля 2022, 16:41

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Президиум правительства Москвы принял постановление, согласно которому проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы и области будет бесплатным.



«Начиная c 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Кроме того, будет введен полный запрет на движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону. Для транзитного проезда через Московский регион автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу.



Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо, ТТК и МКАД снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта уменьшатся на 20%.



Как отмечается в материалах пресс-службы мэрии, новая городская автомобильная трасса Московский скоростной диаметр (Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды) протяжённостью 68 км соединит крупнейшие вылетные магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и др.



Всего – с учётом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети – будет построено 217 км дорог, в т.ч. 136 искусственных сооружений протяжённостью 60 км и 33 пешеходных перехода.



На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург". На востоке – строящаяся трасса М-12 "Москва – Казань". На юге – главная магистраль новых территорий ТиНАО "Солнцево – Бутово –Варшавское шоссе". Строительство основного участка МСД – СВХ – планируется завершить в сентябре 2022 г. Южный участок диаметра – ЮВХ – будет введен в 2023 г.



