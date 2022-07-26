Что происходит с российскими пенсиями в Латвии

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26 июля 2022, 15:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Все больше граждан России с видом на жительство в Латвии и получающие пенсии из РФ, увы, попали в затруднительное положение – некоторые латвийские банки отказываются обслуживать платежи из и в Россию.



Российские пенсионеры в Латвии получают пенсию из РФ двумя способами: те, кто вышел на пенсию после 2011 года – при помощи Государственного агентства социального страхования. А те, кто до 2011 года – напрямую через пенсионный фонд России при помощи местных банков.



«ЛР и РФ заключили договор между странами о получении социальных платежей. Этот договор подразумевает оплату пенсии в евро. Те, кто заключил договор с Российским пенсионным фондом о получении пенсии в долларах – за пределами этого договора. Поэтому единственный способ, как решить эту ситуацию – обратиться в пенсионный фонд РФ», - прокомментировал ситуацию представитель SEB banka Увис Янкавс.



Какой вывод? Платежи из России в долларах США сейчас не производятся вообще в Латвии.



В Латвии все крупные банки занимаются переводом пенсий. Какая ситуация сейчас?



Например, банк Citadele сообщил своим российским клиентам (пенсионерам), что с 20 августа перестанут выплачивать пенсии из России и Беларуси. Американский банк в Латвии Luminor продолжает выплачивать пенсии, а решение о новых клиентах принимает в индивидуальном порядке. Шведский банк в Латвии Swedbank продолжает выплачивать пенсии в евро, и принимает новых клиентов, но как долго это продлится – сложно сказать.



«С каждым новым пакетом санкций становится все труднее и труднее вообще работать с любыми платежами из России и в Россию. Некоторые банки из-за этого принимают решения вообще отказаться от любых транзакций с Россией и от России. В любой момент вообще любые платежи могут прекратиться. Этот вопрос следует решать на другом уровне», - заявила советник Латвийской ассоциации финансовой отрасли Лайма Летиня.



Так, что же делать тем латвийским пенсионерам, которые получают пенсию из РФ?



На этот вопрос ответил представитель Комиссии рынка финансов и капитала Кристапс Марковскис: «Первое, что я предлагаю, это обратиться в свой банк и понять, в чем же дело, почему нет пенсии. Если платежи идут из банка, который находится под санкциями, и наше решение не работает, мы готовы принять участие, чтобы понять возможные варианты решения проблем. Может, стоит говорить с надзирающим органом страны, где застряли деньги. Заставить банки других стран совершить платеж мы не можем».



Это понятно! Конечно, не можете! Да, права дама из финансовой отрасли Латвии – «решать это нужно на другом уровне»… А, как решить-то, если у власти в Латвии находится американское правительство и потомки латышских легионеров СС? Можно ли с нацистами договориться?