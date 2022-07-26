В Челябинске у автомобилиста арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы

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26 июля 2022, 15:22 Анна Семенова

Машина была арестована за неоплаченные штрафы. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Мужчина накопил 62 тысячи рублей долгов.

Эта история должна стать уроком для всех нелюбителей оплачивать полученные на дорогах штрафы. На Копейском шоссе в Челябинске сотрудники ГИББД совместно с судебными приставами арестовали машину, чей владелец накопил неоплаченных штрафов на 62 тысячи рублей.

Кстати, подобный случай не первый. С начала 2022 года было проведено 56 мероприятий, к административной ответственности привлечено 173 человека.

А между тем полученные штрафы можно оплатить со скидкой в 50%, если сделать это в сжатые сроки – не позднее 20 дней с момента вынесения постановления.