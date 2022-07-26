«Откатное питание»: бизнесмен Пригожин рассказал об ужасах соцпитания в Петербурге

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26 июля 2022, 15:12

Фото: бизнесмен Евгений Пригожин

Петербургские власти не стремятся перенимать московский опыт организации рынка соцпитания и застряли в коррумпированной системе, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Родители петербургских школьников устали бороться за нормальные обеды для детей и организовали движение «Школьный Ревизорро». В соцсетях они публикуют жалобы на плохую еду в столовых. Тем временем в Смольном проблемы в отрасли не хотят решать.

Предприниматель отметил, что хорошим примером организации отрасли он считает Москву. В Петербурге же царит «коррупционная схема конца 80-х годов», где отраслью руководят «фрики» из числа бывших заведующих столовыми, где подавали вместо пельменей блюда «из мышиных хвостов». Едой того же качества они теперь кормят детей, экономя на всем, ради победы в тендерах на поставки обедов в школы.

«В 2019 году с губернатором Петербурга случилось озарение, видимо, ему хотелось сделать что-то полезное, и он пригласил из Москвы организовать работу специалиста высочайшего уровня. Тот специалист за короткое время разработал современные стандарты, предложил отрасли схему развития, в которую город бы не вкладывал ни копейки, а городской бюджет на социальное питание не нужно было бы увеличивать. Но эта программа, нарушала многолетние коррупционные связи, в которых, как известно, участвуют главы районных администраций, сотрудники Смольного, некоторых правоохранительных органов и спецпредставители губернатора с хорошо известными именами и фамилиями», - заявил Пригожин в интервью «Невским новостям».

По словам бизнесмена, многие дети Африки питаются лучше юных петербуржцев. Он уточнил, что Северная столица нередко платит за отдельные позиции больше Москвы, а качество все равно ниже.

«В то же время чиновники Смольного берут у наших жителей деньги, которые они платят в виде налогов, и увеличивают стоимость контрактов на организацию питания. Хочу обратить ваше внимание, что по некоторым позициям наш город выделяет денег значительно больше, чем выделяется в Москве. Тем не менее в столице, то самое школьное питание, по оценке международных экспертов, находится на одном из первых мест в мире, а в Петербурге, наверное, на одном из последних в Африке», - резюмировал Пригожин.

С полным текстом интервью с бизнесменом можно ознакомиться на сайте «Невских Новостей».