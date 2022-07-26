Режиссер Алвис Херманис обвинил российскую интеллигенцию

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26 июля 2022, 15:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский режиссер Алвис Херманис очередной раз громко высказался о России! Точнее, о русской интеллигенции, которая, по мнению латышского господина, неспособна разработать план, чтобы изменить ситуацию в России.

Иными словами, латыш Херманис желает от всей души, чтобы русская интеллигенция «свергла» нынешний режим в России! Вона как!

Сидит эдакий русофобик в Латвии и рассуждает, рассуждает о стране, людях… Да еще с такой злостью!

«Российской оппозиции, включая всю «интеллигенцию» и прочие «мозги», так и не удалось придумать ни малейшей идеи для каких-либо действий или плана, как изменить эту тяжелую ситуацию. Вообще ничего. Нуль. Все, что мы слышим – бесконечное созерцание нынешних страданий. Мне кажется, что русские – чемпионы по мазохизму. Где план? Или хотя бы какая-нибудь идейка, или руководство к действию? По разным данным, Россию сейчас покинули сотни тысяч – ученые, бизнесмены, политологи… Где их «инновационные стартапы», как выбраться из этой дыры в заднице?» - заявил латышский режиссер.

С чего бы начать?

А начну я с «дыры в заднице»!

У большинства латвийцев, включая политиков, не осталось сомнений, что при нынешнем иностранном правительстве, которое толкнуло народ в нищету, долги, безработицу, уже Латвия находится в заднице! В огромной! Почему бы латышу Херманису не позаботиться о своих соотечественниках? Например, открыть фонд или лично помогать финансово, жертвовать некой заработанной суммой малоимущим пенсионерам… Не русским, а титульно-латышским! Если у тебя под носом люди скоро начнут погибать от голода, то только идиот будет думать о стране, где пенсии повышаются, где гречка не стоит семь евро, а премьер страны не советует, ради экономии, «сажать» в машину соседа, чтобы «скинуться на бензин», а президент, который позиционирует себя юристом, не видит беспредела в судебной системе страны, где в реку, море вылили сумасшедшие кубы дерьма, а людям не сказали и те продолжают купаться в водоемах… Так кто в заднице? Латвия или Россия?

Какое дело г-ну Херманису до русской интеллигенции? А есть ли дело русской интеллигенции до латыша Херманиса? Конечно, нет! Они его и не вспоминают, а вот он их забыть не может!

Подумайте, дорогие читатели, а как может человек рассуждать об интеллигенции, когда испокон веков ее не было в Латвии? Откуда взяться генетической памяти? Да, в Латвии были батраки, которые прислуживали немецким баронам, и работали исключительно «на земле»… А хорошие посты в Латвии, например, губернатор - занимали иностранцы! А лучшие дома, например, в Риге, принадлежали заморским промышленникам! О какой интеллигенции латышской идет речь? О хуторской? Куда подевались «латышские Романовы»? Никуда! Потому как их отродясь не было в Латвии!

Генетическая память Херманиса может только помнить «навоз», да занозой сидит ненависть ко всему русскому, потому как «завистливый сохнет о том, когда видит счастье в ком» (русская народная пословица - прим. авт.).

А где же четкая позиция самого Херманиса?

С начала спецоперации латышский режиссер постоянно высказывается о русских, но как? Например, «все латвийские русские – наши!»… А через пару дней – «все русскоязычные Латвии – путинисты»! Вырисовывается диагноз – раздвоение личности, я так предполагаю! Тогда к узкому специалисту пора!

Далее, мне не совсем ясна позиция Херманиса о России! Совершенно серьезно! Она мне напоминает «вокзальную проститутку!» Кричал в 2014 году болезный режиссер, что ногой не ступит на московскую землю – и что? Ступил! Да с удовольствием! Спектакль поставил в театре Евгения Миронова. Да и заработал справно! И не был супротив, когда г-н Миронов упрашивал, такие разговоры идут в Латвии, Владимира Владимировича Путина о том, чтобы разрешил русофобу Херманису прибыть в Россию!

Так, где четкая позиция Херманиса? Где? Видимо, глубоко сидела ненависть к России, но страх потерять «сладкий кусок» был куда больше!

Вот она правда! А на правду, конечно, не обижаются!

Как же любят подобные русофобы… бла, бла, бла… Вы думаете, дорогие читатели, что их интересуют беженцы из Украины!? Очень, очень сомневаюсь! Потому как вместо «бла, бла» взял бы Херманис да поработал волонтером, поселил бы у себя гостей из Украины, пригласил бы на регулярные бесплатные спектакли, поделился деньгами… А зачем? Этим пиар не заработаешь, да и с деньгами, видимо, расставаться не хочется, а «бла, бла» - не действия же реальные совершать!

Так кто нынче «нуль», как заявил Херманис? Кто? Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива! Русская народная пословица! Вот как-то так!