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26 июля 2022, 14:36 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

По данным МВД РФ, в России стали вдвое чаще угонять автомобили с целью хищения по сравнению с началом года. В стране за этот период было похищено 4252 транспортных средства. Некоторые автовладельцы связывают ситуацию с дефицитом комплектующих и их высокой стоимостью.



Интересно при этом, что число краж автомобилей за первое полугодие «ковидного» 2021 года было существенно выше показателей нынешнего. Тогда было украдено 5202 машины, что почти на 19% больше, чем за шесть месяцев текущего года. Известно также, что полицейским удалось раскрыть значительное число новых автокраж — 1820, то есть почти 43% от общего числа зарегистрированных преступлений.



Кражи автомобилей могут происходить, в том числе, и из-за нехватки деталей в связи с санкциями и ростом цен на «железо». Рост цен на самые «бьющиеся» при ДТП детали еще в марте составил 28,7%. По информации «РИА Новости», чаще других в авариях в России получают повреждения автомобили Toyota, KIA и Hyundai. Именно эти модели и стали самыми угоняемыми в последнее время.



Результатами своего исследования поделились аналитики «Delta Системы безопасности»:



«Так, 25% россиян считают, что в связи с нехваткой комплектующих в ближайшее время участятся именно случаи кражи запчастей. 57% вспомнили, что страдали от подобной проблемы в девяностых. Еще 11% отметили, что с кражей запчастей сталкивались их друзья и знакомые».



Эксперты «Delta Системы безопасности» советуют придерживаться нескольких правил, чтобы сохранить свой автомобиль в целости и сохранности. Во-первых, стоит задуматься над установкой качественной сигнализации, в том числе спутниковой, с возможностью дистанционно заглушить двигатель. Многие системы сейчас дополняются датчиками наклона, перемещения, удара, они позволят отследить не только попытку угона, но и попытки снять колеса, зеркала и прочее. Во-вторых, автомобиль следует защищать механически. Это может быть замок капота, блокиратор руля или коробки передач. Но важно помнить, что эту защиту вор обнаружит, уже вскрыв автомобиль.



Кроме того, необходимо правильно выбирать место парковки: глухие дворы, плохо освещенные улицы и закоулки — любимые места автоугонщиков.



Существуют необычные, но эффективные приемы от автоворов, например, нанесение аэрографии на машину. Автомобиль становится слишком приметным, в том числе и для полиции, которая будет ее искать.



