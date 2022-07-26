Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперты: уход международных брендов освободил менее 1% площадей в центре Петербурга

, 14:39

Эксперты: уход международных брендов освободил менее 1% площадей в центре Петербурга
Alexander Sayganov/ globallookpress.com

Ушедшие с российского рынка международные бренды освободили в первом полугодии 2022 года 2,6 тыс. кв. м площадей в центре Петербурга, что составляет менее 1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank St. Petersburg.

«По итогам I полугодия 2022 года ушедшие международные бренды освободили менее 1% площадей на центральных торговых улицах - около 2,6 тыс. кв. м.», - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что рынок одежды научился адаптироваться к новым изменениям.

Кроме того, вырос спрос на освободившиеся помещения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании добавили новые имена в санкционный список.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram