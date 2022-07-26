Эксперты: уход международных брендов освободил менее 1% площадей в центре Петербурга

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26 июля 2022, 14:39

Alexander Sayganov/ globallookpress.com

Ушедшие с российского рынка международные бренды освободили в первом полугодии 2022 года 2,6 тыс. кв. м площадей в центре Петербурга, что составляет менее 1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank St. Petersburg.



«По итогам I полугодия 2022 года ушедшие международные бренды освободили менее 1% площадей на центральных торговых улицах - около 2,6 тыс. кв. м.», - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что рынок одежды научился адаптироваться к новым изменениям.



Кроме того, вырос спрос на освободившиеся помещения.



Ранее сообщалось, что власти Великобритании добавили новые имена в санкционный список.