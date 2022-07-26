Деструктивная функция Википедии: гениальные открытия Российского учёного необоснованно подвергают сомнению

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26 июля 2022, 13:45

Генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель» Д.Т. Хагажиев, Губернатор Красноярского края А.И. Лебедь, другие лица

Деструктивная функция Википедии или о том, как группа единомышленников на долгие годы ошельмовала гениального ученого, чем лишила человечество права на использование его эволюционных открытий.



Интернет – наивысшее эволюционное достижение человечества за последние тысячелетия. Но, как известно, всякое действие всегда находит свое противодействие. Таким информационным противодействием на всемирном информационном поле является «Википедия». Известно также, что сегодня создатель свободной энциклопедии, получившей название «Википедия», Ларри Сэнгер сообщает на своем сайте, что его детище стало чем-то вроде "полиции мыслей", и в такой атмосфере демократия существовать не может. То есть якобы открытая для демократической дискуссии сетевая энциклопедия превратилась в оппонента демократии, да попросту во врага таковой. Цитата: «Можно было бы добавить, что идея всемирной энциклопедии как коллективного продукта, создаваемого непрерывно в ходе открытого и честного спора миллионов людей, — идея эта показала свою плохую исполнимость. Как минимум ее надо было защитить от того, что, по сути, и произошло — от захвата какой-то одной группировкой со своим комплектом фактов. Вот только как защитить? Нет ответа. И ведь речь далеко не только о побоищах американской политики, а вообще обо всем мыслимом. Например, если вы удостоены страницы в "Википедии", но в вашей биографии вдруг откуда-то появляются странные утверждения, не соответствующие фактам, попробуйте пожаловаться и сказать, что это неправда. Окажется, что там есть редакторы, которые слушать будут не вас, а кого-то совсем другого».



В нашей ситуации, в качестве примера, приводим «Википедию» об уникальном ученом Викторе Петрике, который является автором четырех научных открытий удостоверенных Европейской ассоциацией авторов научных открытий, одно из которых посвящено открытию явления стабильного состояния графенов вне кристаллической решетки графита, еще одно широко используется в защитных технологиях, в том числе в защите денежных знаков России, автором ряда уникальных изобретений защищенных патентами в 46 странах мира, в том числе Американским патентом на промышленный способ производства графенов US 7, 842, 271 В2 «MASS PRODUCTION OF CARBON NANOSTRUCTURES», от 7.12.2004 года, Viktor Petrik.



Но Википедия о Викторе Петрике начинается с несмываемых строк, после которых дальнейшее ознакомление и более глубокое изучение работ автора становится бессмысленным.



Итак, пункт первый: «Ви́ктор Ива́нович Пе́трик (род. 22 июня 1946, село Карповцы, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — российский предприниматель, автор ряда лженаучных исследований (в том числе в области очистки воды).



Возражение по пункту «автор ряда лженаучных исследований».



Внимание мировой научной общественности к работам В.И. Петрика впервые было привлечено его разработкой технологии производства Os-187 изотопной чистотой не ниже 99,68. Технология была разработана по поручению правительства России и встретила серьезную критику Российской академии наук, выраженную публикацией в СМИ: «Театр абсурда вокруг Оs-187 или несколько слов о вкладе мэрии Санкт-Петербурга в развитие отечественной физики». В статье ученые отрицали возможность получения в земных условиях данного изотопа указанной изотопной чистоты. Руководители мэрии СПб отправили материал на экспертизу в Германию. Однако, под впечатлением критики, забыли сопроводить отправку материала необходимыми документами.

8 грамм Os-187 были арестованы на границе, состав подтвержден в аналитических учреждениях г. Москвы. За попытку контрабанды особо чистого изотопа Os-187 заместитель Мэра г. СПб Савенков Л.В. был осужден на 5 лет лишения свободы.



Экспертиза проекта В.И. Петрика по Os-187 была проведена Экспертно-консультативным советом по проблемам национальной безопасности при Государственной Думе с участием соответствующих научных учреждений.



В 2001 году Международная ассоциация авторов научных открытий удостоверила открытие В.И. Петрика «Явление магнитоупорядоченного состояния изотопа осмия -187 в ферромагнитной матрице», Диплом № 180.



Все изобретения В.И. Петрика на производство и применения Os-187 защищены патентами.



Начиная с этого периода, все последующие открытия и изобретения В.И. Петрика проходили экспертизы в соответствующих научных учреждениях и специализированных центрах. В качестве примера можно привести следующие из них.





Броневая оптическая керамика «Шпинель».



К разработке поликристаллической броневой керамики прозрачной в видимом и ИК диапазонах приступили в США, СССР, Франции и Японии начиная с 1964 года. Основное назначение керамики – окна для ракет самонаведения, позволяющие осуществить наведение и захват цели не только в ИК, но и в видимом диапазоне.

В СССР ведущим институтом, на который была возложена ответственность за создание технологии производства шпинели, стал Всероссийский научный центр «ГОИ им. С.И. Вавилова». В работах участвовали 18 смежных НИИ.

В 1987–1988 годах тема была признана неразрешимой и исследования по шпинели во всех странах были прекращены.

В 1992 году В.И. Петрик заказал специальное оборудование и приступил к разработке технологии производства шпинели. Через два года В.И. Петрик получил не только образцы шпинели прозрачной в видимом и ИК диапазоне, но и изготовил обтекатели (окна) для отечественного ПЗРК «Игла». В том же году автор запатентовал способ получения шпинели.



Экспертные заключения на броневую оптическую керамику В.И. Петрика были получены в следующих учреждениях:

1. Всероссийский научный центр «ГОИ им. С.И. Вавилова», за подписью директора института В.И. Пучкова.

2. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Свидетельство № 2563/94-46.

3. АООТ «Концерн Антей», за подписью генерального конструктора, академика РАН В.П. Ефремова.

4. «Конструкторское бюро машиностроения» (ФГУП КБН), за подписью Начальника и главного конструктора, академика Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Н.И. Гущина.

5. Комитет по военно-технической политике МО РФ, за подписью заместителя Председателя Комитета А. Бриндикова.

6. Доклад Начальника вооружения вооруженных сил России Заместителю Министру обороны РФ А.А. Кокошину.

7. Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, за подписью заместителя директора ИК РАН В.М. Каневского, главного специалиста, член-корреспондента РАН, Х.С. Багдасарова.

Из заключения Х.С. Багдасарова: «Таким образом, можно констатировать, что в России разработана технология синтеза оптически прозрачной броневой керамики, которая найдет широкое применение в изделиях работающих в условиях экстремальных нагрузок, а ее создание является большим научным достижением».

При этом Х.С. Багдасаров заверил документ лишь после того, как в составе делегации посетил лаборатории В. Петрика, изучил технологию синтеза шпинели, лично ознакомился с производством.

Видеоинтервью Х.С.Багдасарова о научных достижениях В.И. Петрика.



Видеоинтервью специалиста Института А.В.Шубникова РАН С.А.Кобзаревой о посещении лаборатории В.И. Петрика.



Своему успеху в области производства поликристаллических материалов академик Петровской академии наук и искусств В.И. Петрик посвятил монографию «Броневые оптические материалы, Шпинель»



Ссылка на документ: «Броневая оптическая керамика «Шпинель».



Принципиально новая, газофазная технология выделения и разделения металлов платиновой группы.



Традиционные технологические схемы получения металлов платиновой группы насчитывают десятки взаимосвязанных операций с многочисленными оборотами растворов и продуктов и постепенным выделением тех операций, из которых непосредственно можно выделить очищенные платиновые металлы. Весь цикл занимает насколько месяцев.

Технология академика Петровской академии наук и искусств В.И. Петрика состоит всего из трех операций и позволяет провести их за несколько часов. Технология может оказать преобразующее влияние в химической, радиоэлектронной, военной промышленности.



Экспертные заключения на технологию были произведены в следующих организациях:

1. ОАО «ГМК «Норильский никель», за подписью Генерального директора, Председателя правления Д.Т. Хагажеева.

2. Институт Криминалистики ФСБ России, за подписью Директора института генерал-майора А.В. Фесенко.

3. Государственная техническая комиссия при Президенте РФ, за подписью генерал-лейтенанта А.Н. Евдокимова.

4. АО «Институт Гипроникель», за подписью директора по исследованиям и разработкам Л.В. Волкова.

5. Специальная Европейская комиссия в составе ведущих ученых Италии, Германии, Швейцарии, Австрии, Польши, за подписью Vice-President Paolo Pizzichemi, Auditor Luca Mazzotti.



Видеообращение академика Петровской академии наук и искусств В.И. Петрика к мировой научной общественности о технологии газофазного выделения и разделения металлов платиновой группы.



За весь период научно-исследовательской деятельности В.И. Петрика было произведено несколько комплексных экспертиз его научно-исследовательской деятельности в соответствии с «Порядком проведения экспертизы научных, научно-технических программ и проектов».



При этом ни одно экспертное заключение не содержит указания на исследования В.И. Петрика, которые можно было бы отнести к лженаучным. Не существует подобного утверждения и в заключении Комиссии под председательством академика В.А. Тартаковского, созданной по инициативе Председателя Комиссии по лженауке Кузнецова, его заместителя Е.Б. Александрова, которые вошли в состав данной комиссии.



Совещание ведущих российских ученых в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова по вопросам научно-исследовательских работ В.И. Петрика.

Академик РАН В.М.Новоторцев участвует в проведении демонстрационного эксперимента



5.04.2009 года в Институте общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН состоялось совещание ведущих российских ученых в области естественных наук.

На совещании обсуждались результаты научно-исследовательских работ академика РАЕН В.И. Петрика.

После доклада В.И. Петрика, сопровождавшегося демонстрацией некоторых новых физических явлений и последующих широких дискуссий, было принято решение о созыве второго расширенного совещания с присутствием научных руководителей профильных институтов РАН.

После совещания интервью для телеканала НТВ дали академик РАН Новоторцев В.М и академик РАН Алфимов М.В.



Интервью директора института РАН «ИОНХ им.Н.С.Курнакова».



Интервью директора Центра фотохимии РАН, академика РАН М.В.Алфимова.

Экспертное заключение специальной Комиссии в составе 14-ти ведущих академиков Российской академии наук под председательством вице–президента Российской академии наук, директора Института проблем химической физики, академика РАН С.М. Алдошина.





22.04.2009 состоялось расширенное заседание академиков РАН по вопросам научно-исследовательской деятельности академика Петровской академии наук и искусств В.И. Петрика.

В распоряжении Комиссии были результаты испытаний, проведенных в специализированных институтах и учреждениях материалов, приборов и изделий, полученных в лабораториях В.И. Петрика и имеющих, в том числе, оборонное значение.



Шестичасовый доклад В.И. Петрика сопровождался демонстрациями его научных достижений, вопросами и ответами.



По окончании доклада было принято решение о необходимости посещения лабораторий и производственных участков В.И. Петрика с целью изучения и подтверждения на практике определенных явлений.



18 июня рабочая группа в составе четырех академиков РАН, специалистов в различных научных направлениях посетила научный центр В.И. Петрика.

О своих впечатлениях ученые рассказали в интервью для канала НТВ.



Экспертное заключение специальной комиссии РАН: «Открытые В.И. Петриком эффекты представляют существенный научный интерес. Организовать рабочие группы при соответствующих институтах для научного сопровождения упомянутых выше изобретений и технологий».



Экспертное заключение Специальной Европейской комиссии о научно-исследовательских работах академика Петровской академии наук и искусств В.И. Петрика.

Делегация Европейских ученых в лаборатории В.И. Петрика



27 января 2013 года по личной инициативе Президента США Дж. Буша в лабораторию В.И. Петрика с трехдневным визитом прибыла делегация первых ученых Италии, Германии, Австрии, Франции, Польши.



Уже с первых минут между учеными завязался ожесточенный научный спор – во время доклада В. Петрика о принципиально новом способе производства катализаторов, знаменитый Швейцарский ученый Dr.Michael Gratzel попросил докладчика написать формулу участвующего в реакции химического соединения. Рассматривая формулу, Президент Европейской ассоциации катализа, директор Европейского института катализа, Dr. Gabriele Centi заявил, что такого химического соединения не существует. В. Петрик возразил и указал ученым в каком редком разделе химии нужно искать это соединение. А после того, как Европейские ученые убедились в своей ошибке, В.И. Петрик заявил, что будет иметь научную дискуссию с каждым из ученых в области их научных интересов и всегда выйдет победителем. У ученых это вызвало скептическую реакцию. Однако в течении трех дней странные, ничем не объяснимые знания В.И.Петрика в различных областях науки подтвердились.



Эту удивительную особенность В.И. Петрика отмечают абсолютно все ученые, которым довелось с ним встречаться.



Говорит руководитель японской делегации Каку Наканиси:

«Нам даже трудно представить, как один человек может так много знать».



Говорит доктор техничсеких наук, Главный конструктор ядерных космических установок ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» В.П. Сметанников.

«Что меня поражало. Мы затрагивали вопросы и биологии, и физики, и химии, практически нету областей, которые бы мы не обсуждали, и энергетика, конечно, поражает энциклопедичность его знаний, и она не поверхностная, она входит в глубину смысла происходящего, и неудивительно, что у него столько открытий… Я не видел ни одного пробела в его знаниях. Вот не встречался я с такого рода явлением, и это, конечно, поражает».



Говорит американский ученый, военный инженер, Robert Slovak.

«В материаловедении Виктор занимается самым сложными вопросами из всех, что я встречал за всю свою жизнь. Он работает на совершенно ином уровне, он размышляет о самых разных и самых запутанных вещах - от энерготехнологий до древней геометрии и до самой современной квантовой физики. Он поделился со мной таким числом идей, что мне захотелось прожить еще сотню лет….»



Из заключения Европейской комиссии:



«Это очень важно, так как его изобретения могут иметь большое влияние в практических и академических областях. Делегация также подчеркнула, что изобретения Петрика могут иметь важное коммерческое значение и сильный экономический эффект».



Заключение комиссии под председательством академика РАН В.А. Тартаковского о научно-исследовательских работах академика В.И. Петрика.



Данная Комиссия была создана усилиями и с участием Председателя Комиссии по лженауке академика Э.П. Кругликова и его заместителя академика Е.Б. Александрова.



Выводы Комиссии:

«В большинстве предложений и патентов речь идёт о различных вариантах создания тех или иных устройств и материалов. Все они основаны на известных научных фактах. Решения, близкие к тем, которые излагаются в патентах, предлагались многими отечественными и зарубежными авторами. Вопросы об использовании в практике технологий или материалов, предложенных в этих патентах, должны решать потенциальные потребители продукции в каждом конкретном случае».



В данном пункте основополагающим является следующее утверждение:



«Все они основаны на известных научных фактах». Таким образом, данное заключение полностью снимает возможность отнесения какого либо изобретения В.И. Петрика к категории лженаучных.



В своем заключении «Комиссия Тартаковского» подвергает сомнению теоретическое обоснование В.И. Петриком его технологии по очистке воды от изотопов водорода – дейтерия и трития:



«Заявление В.И. Петрика об успешном испытании разработки по удалению трития из воды, «основанном на магнитном изотопном эффекте», вызывает сомнение. Известно, что на основе изотопного эффекта, на который ссылается автор, невозможно отделить тритий от водорода, так как магнитные моменты протона и ядра трития почти одинаковы, отличаясь лишь на 6%. С помощью магнитного изотопного эффекта можно разделить магнитные и немагнитные ядра, что успешно делается в науке и практике, но разделить ядра трития и водорода – занятие безуспешное».



В данном заключении поражает повторяемая неоднократно следующая научная безграмотность «экспертов» Комиссии по лженауке: «…невозможно отделить тритий от водорода», или «разделить ядра трития и водорода – занятие безуспешное». Это безграмотное словосочетание ранее высказывал в одном из своих видео интервью сам Председатель комиссии по лженауке Э.П. Круглякова.

Безграмотность заключается в том, что тритий, это тоже водород, один из его изотопов. Отделить водород от водорода, действительно сложно.



Еще одно возражение Комиссии относится к Оптической броневой керамике «Шпинель». В нашей статье выше, мы показали огромное количество заключений специализированных организаций, в том числе и «ГОИ» им. Вавилова о значении технологии В.И. Петрика позволивших получить образцы прозрачной в ИК и видимом диапазоне Шпинели.



«Необходимо отметить, что приоритет в области создания прозрачной броневой керамики в нашей стране принадлежит Государственному оптическому институту (ГОИ) им. С.И. Вавилова (Ленинград, Санкт-Петербург), в котором с 1960 по 1990 год велись фундаментальные и прикладные работы, связанные с созданием прозрачных броневых керамических материалов, включая алюмо-магниевую шпинель, так же получаемую горячим прессованием порошка в вакууме. Работы велись в закрытом режиме, поэтому доступ к их результатам ограничен, но прозрачная оптическая керамика на основе алюмомагниевой шпинели производилась в I-м Филиале ГОИ промышленным способом и имела марку КО-47, в ее создании участвовали Л.В. Удалова и М.В. Мальцев».



Из-за невозможности доступа к данным материалам (как указывают выше эксперты) им неизвестно, что фтористо-магниевая керамика КО-47 прозрачна только в ИК диапазоне и не имеет никакого отношения к алюмомагниевой шпинели В.И. Петрика.



В заключение нам хочется призвать читателей просмотреть по указанной ссылке Интервью мировых ученых об уникальных научных достижениях В.И. Петрика, всеми силами оказать ему поддержку, поддержку, в которой нуждаются редкие личности, гении, ибо, как сказал Леонардо да Винчи: «Великие труды вознаградятся голодом, и жаждой, тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами, и великими подлостями».

Интервью ведущих ученых мира об открытиях и изобретениях Виктора Петрика.