Жилищно-коммунальное хозяйство Приморья успешно готовится к предстоящей зиме

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26 июля 2022, 09:07

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края сообщают, что в числе лидеров по проведению ремонтной кампании-2022 оказались город Арсеньев, а т акже Дальнереченский, Пограничный районы, Анучинский, Кавалеровский, Октябрьский, Хорольский и Тернейский округа. В этих муниципалитетах края готовность коммунального хозяйства составляет от 66 до 90%.

Всего же в Приморье к предстоящей зиме тепловые сети подготовлены более чем на 70%, водопроводные – на 64%, жилой фонд – почти на 50%. Общая готовность коммунальной инфраструктуры края составляет 53%.

Среди задач по подготовке к новому отопительному сезону одной из первостепенных является ремонт теплосетей и котельных.

По словам заместителя председателя краевого правительства Елены Пархоменко, сейчас наиболее масштабные работы идут во Владивостоке, Арсеньеве, Фокино, Дунае и Находке.

«С каждым годом мы увеличиваем протяжённость участков, подлежащих замене, укладываем трубы, не требующие ремонта минимум полвека. В этом году получены средства на реконструкцию одного из проблемных участков – Первомайского района Владивостока, где аварии на теплотрассах в прошлые зимы грозили серьёзными последствиями для жителей», – отметила куратор жилищно-коммунального хозяйства, а также газоснабжения и энергетики края в правительстве Приморья.

Елена Пархоменко обратила внимание, что в Приморье вместе с проведением ремонта используемых котельных строятся новые, в том числе работающие на газовом топливе. И уже в этом отопительном сезоне они станут снабжать теплом Уссурийск, Фокино и посёлок Новый.

Подготовка к зиме находится под контролем краевого штаба, который решает наиболее сложные вопросы, выезжая в муниципалитеты, уточнила зампред правительства края.

«Сейчас разгар лета, однако буквально через два месяца отопительный сезон стартует в северных районах Приморья. И задача властей всех уровней сделать так, чтобы он начался без сбоев», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Ремонтная кампанию по подготовке сетей и оборудования к предстоящей зиме проходит в рамках реализации региональной госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.