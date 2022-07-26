Ледовую арену портовой Находке в Приморье подарит краевая госпрограмма

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26 июля 2022, 08:25

На объекте к настоящему времени закончены вертикальная планировка территории, весь комплекс фундаментных работ, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей, монтаж металлоконструкций угловых колонн. На днях на стройплощадку завезли 40 тонн металлоконструкций: полуферм, связей и отдельных элементов конструкций.

«Это позволит довести процент монтажа с нынешних двадцати восьми до пятидесяти пяти процентов», – подчеркнул руководитель министерства строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

По словам главного строителя края, поставка металлоконструкций для возведения нового спортивного объекта в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы продолжается.

Кроме того выполнены работы по подготовке и доставке ограждающих конструкций сэндвич-панелей, оборудования систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей строящейся ледовой арены.

Новый спортивный объект – крытую ледовую арена портовая Находка получит благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего, 2022 года. Соблюдению сроков и правил помогает платформа строительных сервисов, на которой зарегистрирована ледовая арена, это также обеспечивает прозрачность всех работ на стройплощадке.