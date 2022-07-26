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Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Крупник предложил ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров

, 07:30 Источник: RT

Депутат Крупник предложил ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров
Patrick Pleul/ glouballookpres.com

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить ввести лицензирование деятельности лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Крупник поделился, что на сегодняшний день авторские поездки являются очень популярными среди туристов.

Отмечается, что в большинстве случаев они проводятся в отдаленных местах: в горах, в лесах, на островах или степях.

Кроме того, туры разрабатываются и координируются дистанционно, поэтому не контролируется со стороны государственных органов и других надзорных ведомств.

Депутат предлагает ввести лицензирование подобной деятельности в целях «наведения порядка» в этой сфере.

Нововведение направлено на избежание конфликтных ситуаций и на контроль за деятельностью организаторов туров.

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