Депутат Крупник предложил ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2022, 07:30 Источник: RT

Patrick Pleul/ glouballookpres.com

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить ввести лицензирование деятельности лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой.



Крупник поделился, что на сегодняшний день авторские поездки являются очень популярными среди туристов.



Отмечается, что в большинстве случаев они проводятся в отдаленных местах: в горах, в лесах, на островах или степях.



Кроме того, туры разрабатываются и координируются дистанционно, поэтому не контролируется со стороны государственных органов и других надзорных ведомств.



Депутат предлагает ввести лицензирование подобной деятельности в целях «наведения порядка» в этой сфере.



Нововведение направлено на избежание конфликтных ситуаций и на контроль за деятельностью организаторов туров.