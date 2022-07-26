Безупречно провести игры «Дети Азии» Приморью поможет главный операционный ценр

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26 июля 2022, 06:53

Фото — Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Во Владивостоке начал работу Главный операционный центр VII Международных спортивных Игр «Дети Азии». Его разместили в здании городской администрации. Организаторы собрали в одном месте представителей всех структур, задействованных в проведении соревнований. С помощью монитора, занявшего полностью одну из стен зала, специалисты могут в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на всех спортивных объектах, на дорогах города, в местах проживания спортсменов и при необходимости незамедлительно реагировать на происшествия.

Работа центр организована в круглосуточном режиме. Как отмечает руководитель дирекции игр «Дети Азии» Эльмир Валитов, такой операционный центр создан во Владивостоке впервые.

«На наших мониторах видно расположение каждого ребёнка и объекта. Есть несколько уровней контроля, чтобы спортсмены, их родители и гости были уверены в полной безопасности», – подчёркивает Эльмир Валитов.

Главный операционный центр турнира воодушевил и президента Международного комитета игр «Дети Азии» Владимира Максимова. Он отметил готовность Приморья к приёму спортсменов.

«Мы побывали на объектах, посмотрели места проживания волонтёров, посмотрели меню и столовые. Всё готово», – заявил Владимир Максимов.

Он также подчеркнул, после завершения игр и центр управления, и спортивные объекты, инвентарь и всё то, что приобреталось, ремонтировалось и восстанавливалось для проведения игр, останется в Приморском крае. Что поможет в реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Владимир Максимов также высказал уверенность, что Владивосток ещё не раз примет соревнования самого высокого уровня.

В ходе подготовки Международных спортивных игр «Дети Азии» основная нагрузка легла на центры аккредитации и пункты сдачи ПЦР-тестов. Они располагаются во Владивостоке в бизнес-центре «Фреш Плаза», Кванториуме, в городке Дальневосточного федерального университета, во Всероссийском детском центре «Океан» и в городских поликлиниках.

«Дети Азии» соберут в Приморье юных спортсменов из восьми регионов России, а также из двенадцати стран.

«В условиях недавней пандемии проводить международные игры сложно, ведь в каждой стране разная эпидемиологическая ситуация. Нам необходимо обеспечить безопасность всем людям, задействованным в этом мероприятии. Поэтому мы в обязательном порядке проводим экспресс-тестирование сразу по прибытии гостей, а также сделаем повторное через семь дней», – поясняет руководитель отдела медицинского обеспечения дирекции игр «Дети Азии» Айназ Алеева.

Экспресс-анализ на COVID-19 все участники и гости турнира сдают в центре аккредитации. Прохождение теста занимает не более пяти минут.

В проведении Международных спортивных игр помогут волонтёры, они прибывают во Владивосток со всех районов России и многих зарубежных стран. Волонтёрам предстоит не только работать на всех объектах турнира, но и своим дружелюбием, открытостью и вниманием сразу создавать у участников соревнований и гостей Приморского края позитивный настрой.

«Мы понимаем, что количество людей большое, и стараемся быстро всех распределять по направлениям. Одни идут сдавать тест, другие получают форму и оформляют документы. Действуем чётко. Затем отправляем иногородних на заселение», – рассказывает руководитель волонтёрского штаба игр «Дети Азии» Дарья Белявцева.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Приморье с 27 июля по 8 августа. Их участниками станут свыше трёх тысяч юных атлетов 13-16 лет из 12 стран и восьми регионов России. На турнире предстоит разыграть 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Полная информация о соревнованиях, участниках и результатах – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Организатор мероприятия – Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, Министерства спорта и Министерства просвещения Российской Федерации, администрации Владивостока.

Партнёры – ООО «Кировсклес», ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Порт Восточный», НПГК «Арника», ООО «Востокцемент», АО «Дальполиметалл», группа компаний «Славда», Приморский океанариум Дальневосточного отделения РАН.