У подчиненного любителя золотых унитазов, экс-начальника ставропольского ГИБДД нашли еще больше активов

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25 июля 2022, 19:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

В Ставрополе заинтересовались доходами Александра Аржанухина – подчиненного экс-начальника местного ГИБДД Алексея Сафонова, прославившегося страстью к золотым унитазам. Выясняется, что Аржанухин даже переплюнул своего бывшего шефа по количеству активов.

Александр Аржанухин занимал должность начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю, а в 2020 году вышел на пенсию. На его персону обратили внимание, расследуя дело о взятках в отношении Алексея Сафонова. Предполагается, что доходы Аржанухина были коррупционными. Следствие считает, что он также участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно. «С целью уклонения от декларирования» Аржанухин оформлял приобретаемую недвижимость на мать и сожительницу. Впрочем, они в свою очередь утверждают, что покупали все на честно заработанные деньги, либо в кредит. По делу Аржанухина суд назначил экспертизу. Тем временем Алексею Сафонову продлили арест.