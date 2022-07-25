Четвероногие друзья: как домашние животные влияют на нашу жизнь

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2022, 19:51 Елизавета Леготина

Между домашним животным и его хозяином существует особая связь. Владельцы пушистых друзей реже чувствуют себя одинокими, легче переносят недуги и стресс. Влияние домашнего питомца на эмоциональное состояние человека ощутимо. Доказана их роль и в регулировании физического здоровья хозяина. Как именно четвероногим удается влиять на нас и нашу жизнь в целом?

Оказывают поддержку.

Домашние питомцы способны на сопереживание не меньше людей. Они чувствуют эмоции, понимают слова и тон голоса, распознают жесты хозяина. Доказано, что животные устанавливают телепатическую связь с человеком, поэтому могут помочь ему в трудные моменты.

Более того, некоторые породы собак часто посещают дома престарелых. Они оказывают психологическую помощь и просто приободряют.

Помогают справляться с болезнями

Исследования показывают, что владельцы домашних животных намного реже обращаются к врачам. В 74% случаев любимцы помогли своим хозяевам справиться со стрессом и депрессией на фоне болезни.

Питомцы способствуют развитию ребенка. Общаясь с животным и наблюдая за ним, у ребенка развивается концентрация.

Домашние животные помогают наладить сон. Они дарят ощущение спокойствия и уюта, тем самым буквально убаюкивают хозяина.

Животные продлевают жизнь. Исследование показало, что питомцы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Способствуют поддержанию физической формы и развитию ответственности

Ежедневные прогулки с собакой помогают держать себя в форме, а некоторых подталкивают к занятиям спортом, например, пробежкой.

Исследование показало, что те, кто гуляет с собакой 30 минут в день пять раз в неделю, худеют на 6-7 кг в год, без стороннего влияния.

Заводя питомца, вы чувствуете себя «родителем», что держит вас в рамках и воспитывает в вас ответственность за того, кого приручили.

Помогают завести друзей.

Питомцы подталкивают хозяев на знакомства с новыми людьми. Любовь к животным создает новый круг общения, объединяя людей по всему миру. Около 40% владельцев животных обрели новых друзей благодаря своему любимцу, а 65% обзавелись полезными связями.

В общении с животным человек черпает мощную социальную поддержку. Любовь к своему четвероногому другу помогает человеку справляться с многими недугами и воспитывает в нем положительные качества.

Забота о питомце связана с трудностями, но любовь и поддержка животного с легкостью компенсирует все проблемы.