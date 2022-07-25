Есть ли польза от смузи

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

25 июля 2022, 19:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии очень любят смузи, потому как этот напиток символ здорового питания. Латвийские диетологи, да и другие «узко-широкие» специалисты, в связи с ожирением народа от фастфуда, советуют «хлопнуть» стаканчик ягодно-овощного напитка, и будет организму приобретение!

Итак, что мы знаем о смузи?

Родом этот напиток из США, а первая информация о нем появилась в 70-х годах прошлого века. Надо отдать должное, напиток, конечно, не лишен вкусовой привлекательности, да и прост в приготовлении. А то, что ягоды, фрукты, овощи полезны, так это мы знаем с пеленок!

Как утверждают диетологи, польза густого напитка, приготовленного из свежих или замороженных ягод, овощей, конечно, доказана!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило проконсультироваться с латвийским врачом, членом правления 2-й Рижской больницы Янисом Петронисом, который придерживается принципа здорового питания, и считает, что многие медицинские проблемы вызваны лишним весом!

«Я бы советовал употреблять смузи. Особенно, когда жара, потому как обильное застолье в жару, увы, может привести к проблемам с сердцем, давлением, пищеварительным трактом. Лето – время, когда можно помочь своему организму «очиститься», получить натуральные витамины и, конечно, сбросить лишний вес, от которого страдают во всем мире! Одна порция смузи, например, позволяет восполнить суточную дозу витаминов – доказано, что овощи, фрукты, ягоды положительно влияют на организм человека. Более того, смузи прекрасно заменяют сладости, которыми так хочется полакомиться! Вот потому в этом напитке низкое количество калорий. И, на мой взгляд, самое главное то, что смузи дают заряд энергии на весь день, если полакомиться ими с утра, да и пищеварительная система скажет вам «спасибо» - в нашем бешеном ритме, увы, нам часто не хватает времени нормально поесть, а итог – запоры, диарея, гастрит, язвы. А смузи прекрасно «заполнят» желудок и напитают клетчаткой, витаминами. Но! Во всем должна быть мера! Я бы не советовал излишества – многие решают жить «по смузи», но мы же понимаем, что для полноценного питания нужен, например, белок! Есть аллергики, которые сами не знают о своей проблеме, а некоторые фрукты, овощи, увы, им противопоказаны. Есть люди, которые имеют хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом – тут надо быть осторожным! Лучше посоветоваться с врачом. И главное помнить, что смузи полезны только тогда, когда они свежеприготовленные!».

Да, г-н Петронис прав – нужна во всем мера!

Намедни, наслушалась я о пользе смузи и решила, что непременно должна «оздоровить» свою семью! Рецепт напитка я выбрала простой – авокадо, огурец, стебельки сельдерея и немного воды! Как рекомендовали мне специалисты – прекрасный напиток для очищения организма!

Итак, отправив продукты в блендер я… задумалась об усилении эффекта очищения – решила добавить еще и свеклу… Измельчила все до состояния пюре – смузи очищающий готов!

Дело за малым – «напоить» во благо здоровья домашних! С этим вышли проблемы небольшие – доченька Сашенька отказалась сразу, так как находится в «интересном» положении, зять Эдгарс долго рассматривал «жидкость», а потом спросил – «Татьяна, а что это за зелье?» Понятно, что я прочла лекцию о пользе смузи, зять кивнул головой, взял напиток и ушел в свою комнату… Как я потом выяснила, он чудотворный напиток спустил в унитаз! Ну, не понимает человек своего счастья!

Моя живность, в составе котейки Моцарта и хасенка Лиама, услышав звук блендера, моментом «испарились»… Остался один государственный муж, который только взглянув в мои «безумные» глаза, решил, что лучше выпить без слов! Выпил…

Главное – божественный, как мне мерещилось напиток, выпили вечером, на ночь глядя…

Часа в два я проснулась от возгласов своего латышского мужа – «Mala! Ak Dievs!», что на человеческий язык означает – «Ох! О, Боже мой!» Со сна я не поняла, а почему муж ночью призывает Бога? Ну, подумала я, приснилось, видать, совещание… Но, когда мой благоверный, простите, «взлетел» из постели, то я поняла, что произошло неладное… Продолжая похрюкивать и поминать Господа, прости нас, всуе, употребляя ненормативную латышско-русскую лексику, мой супруг, перепрыгивая ступеньки, буквально «скатился» на первый этаж, где находится уборная… Мне стало как-то не по себе! Я уже начала догадываться, что «очищение» организма началось по полной программе! Но! В дело вмешался мой благородный кот Моцарт, который любит по ночам освобождать свой желудок и в свой любимый лоток… Влетев в МЖ… мой муж «налетел» на Моцарта… Что за дурная привычка у мужчин … не включать свет в клозете? Толстый котейка не мог, понятное дело, стерпеть такую «наглость» - потревожил мой супруг его в «ответственный» момент… Сиганув из лотка кот Моцарт оказался на плечах мужа! Тот от испуга подпрыгнул и оказался ногами в содержимом лотка, который, конечно, «поехал»… Когда я решила включить свет, то обнаружила благоверного лежащим на полу, а над ним победно «водрузился» оскорбленный котейка!

Конечно, шум разбудил всех домашних, которые выстроились в шеренгу на втором этаже и с открытыми ртами наблюдали за происходящим! Дочка Сашенька сказала: «Родители, что у вас за игры ночью? Идите уже спать!»

Да, случились у супруга некоторые неприятности, но организм же очистился!

Когда я утром пришла на кухню, то не обнаружила в холодильнике краковской колбасы и российского сыра! Устроила домашним дознание… «Сдал» моего мужа зять Эдгарс…

И вот «кака-така» польза от смузи, если в холодильнике нет сыра и колбасы!?

Я решила, что лучше вечерком, на ночь глядя, употребить наш кефирчик, оно как-то привычно…