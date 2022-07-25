Чем гениальна манга «Человек-бензопила» и какие значимые темы поднимает

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2022, 16:59 Иван Ясинский

«У Дэндзи непростая жизнь. Он работает убийцей демонов, пытаясь выплатить долги отца. Парень не мечтает о возвышенном, он хочет набить желудок вкусной едой и поспать в теплой постели. Интересно, а есть ли у людей нашего времени возвышенные цели?»

Молодой парень Дэндзи, едва сводящий концы с концами, промышляет частной охотой на демонов. Занимается Дэндзи своим ремеслом не от большой любви, а по крайней необходимости: его отец находится в лапах якудзы, поскольку задолжал ей баснословную сумму. Помогает парню в его миссии лишь верный питомец, демонический пёс Почита с бензопилой, торчащей из головы. Впрочем, однажды всё идёт не по плану, и в одной кровавой заварушке главный герой умирает. И всё бы на этом закончилось, если бы Почита не воскресил его, став сердцем Дэндзи. Отныне герой умеет превращать свои конечности и голову в смертоносные бензопилы. Взлетев как по трамплину к такому возвышенному, душещипательному моменту, сюжет срывается вниз, и впереди только больше крови и больше смертей.

Вот такой, казалось бы, простой зачин для начала истории, но автор произведения так не считает. Он сразу же разбивает в щепки цели героя, оставляя того наедине с собой. Люди, которых он не ценил, ведь банально не понимал сути слова «семья», уже остались далеко позади, а главному герою предстоит переосмыслить всё то, чем он занимался и за чем бегал почти всю историю.

Благодаря тонкой работе, автор Фудзимото через призму персонажей показывает те или иные пороки, которые присущи сегодня нам. Здесь нет добра и зла, есть только что-то нейтральное и приближённое к нам, что мы и будем сегодня осмыслять.

В произведении главными героями можно считать трёх персонажей: Пауэр, Дэндзи и Аки Хаякава. Каждый из них несёт в себе какой-то порок, за который автор критикует и наказывает их.

Пауэр (Человек-бензопила)

В мире, где орудуют демоны питающиеся страхами, есть и те, что пытаются существовать мирно. Персонаж Пауэр является олицетворением беззаботно живущего демона среди людей, что поздно начинает задумываться о крайне важных вещах. Для неё нет разделения на хорошее и плохое. Всё, что можно брать и не платить (красть) – хорошо, но вот выслушивать чьи-то поучения – плохо. И она находит себе близких людей в, казалось бы, совсем противоположных ей личностях, в серьёзно подходящему к делу Аки и любителе поесть и поспать Дэндзи.

Как и другие главные герои, она быстро попадает в «Бюро общественной безопасности», где её берут на службу по ликвидации демонов. Но начиная осознавать, что люди возле неё, которых она ненавидела, уже стали ей почти семьёй, персонаж получает своё наказание с ужасом на лице, за некогда беззаботно потраченные годы.

Ненависть к людям и друзьям перерастает в симпатию, а позже, когда у Пауэр не остаётся никого, кто мог бы её поддержать, она понимает, что нарочно не замечала своих близких. Автор не даёт возможности персонажу признаться в своих чувствах друзьям, ведь как и в реальном мире, мы начинаем ценить лишь тогда, когда уже теряем.

Аки Хаякава (Человек-бензопила)

Так, благодаря «Бюро общественной безопасности» мы понимаем, что среди серой массы всегда найдётся один человек, что задумается и постарается выйти из нынешнего положения бессмысленного существования. Такого персонажа зовут Аки Хаякава. Он потерял свою семью из-за демона, на которого его бюро ведёт давнюю охоту. Казалось бы, что как и любой человек, он должен желать мести, наказания убийце, но всё меняется, когда он встречает главного героя Дэндзи и свою будущую подругу Пауэр. Из бесхарактерного раба системы, что раньше не мог улыбнуться, он начинает понимать ценность человеческих чувств, становясь старшим братом для героев, за которыми ему поручено следить.

И здесь Фудзимото также безжалостно наказывает персонажа за то, что он не осмыслил себя раньше. Он не даёт персонажу суперсилы, не даёт и шанса зацепиться за то, что он начал ценить. Судьба героя трагична, одновременно ужасна и логична, ведь сам герой в одном из моментов узнаёт, что если он будет продолжать и дальше пытаться поменять себя в лучшую сторону, то жизнь его накажет самым кошмарным способом. Люди выше уже давно продумали место героя, поэтому пойти против системы – значит убить себя.

Но даже тут автор показывает нам мысль о том, что судьба у каждого разная. Мы не можем менять её исходя из своих желаний, ведь всё, что мы делали раньше уже сотворило судьбу за нас. Поступки делают из нас людей, даже в таком ужасном мире, где каждый день бесследно исчезают люди. Но герою суждено быть шестерёнкой в системе, менять ему что-то уже поздно.

Дэндзи (Человек-бензопила)

Вот мы и подошли к самому главному герою, к человеку-бензопиле. Его зовут Дэндзи, он подросток без семьи и дома, за которым давненько наблюдало «Бюро общественной безопасности». Внутри него демон, который даёт ему силы. Это всё, что нужно знать о нём. Это не персонаж Marvel или DC, это просто глупый и наивный подросток, у которого нет внятной цели, кроме как удовлетворить свои извращённые потребности, да поесть на славу. Мы не сострадаем персонажу с первых страниц, ведь автор не хочет, чтобы мы это делали до определённого момента. За пеленой кровавого боевика с фантастическими существами, Дэндзи – жертва этого самого боевика. Он даже не хозяин своей судьбы, он в буквальном смысле «дворовый пёс», за которого по счастливой случайности взялась организация, запихнув в отряд вместе с Аки и Пауэр.

Дэндзи вообще плевать на проблемы окружающих его людей. Его не интересует ни музыка, ни книги, ни фильмы, а последнее он вообще вынужден терпеть ради своего любовного интереса. В этом произведении не будет такого, что герой сразу бросается на битву со злом. Даже главного злодея здесь нет. Он попросту создан обстоятельствами, до которых довёл сам Дэндзи. По сути, корень всех бед – главный герой, который не может найти себя в огромном мире. Не умеющий читать, одинокий и без семьи Дэндзи – пример того, как с нами может обойтись общество. Нас либо проглотят, либо просто побьют, оставив шрамы на всю жизнь. На протяжении всего произведения мы наблюдаем за метаморфозами персонажа, пускай и очень незаметными.

Но даже тут автор решает, что к подобным изменениям стоило подходить с самого начала и не тянуть. Когда ситуация близится к безвыходной, Дэндзи рассуждает о семье, о которой он мечтал с ранних лет. Он наконец-то понимает, что за чувство всегда одолевало в груди, когда он находился рядом со своими друзьями. Он хочет обнять друзей, но становится поздно, ведь другие напоминают ему, что он не человек, а природой в нём уже всё было заложено. Он орудие, каким был сначала, таким остался и до конца.

«Государство умеет держать необходимое зло на коротком поводке»

Макима (Персонаж манги «Человек-бензопила».)

Главные злодеи здесь – это люди, которые довели до такого состояния мир, дав демонам волю. У многих демонов есть имена, которые отражают то, чего боятся люди. Так, главным страхом у людей всего мира выступает «Демон-огнестрел», который, как ни странно, обладает огромным количеством оружия. Есть также «Демон-бомба», «Демон-будущего». Первый связан с терактом одиннадцатого сентября в Америке, а второй просто с людьми по всему миру, которые боятся себя в будущем.

Так чем же гениально произведение? Оно наполнено мыслями. И таких интересных мыслей, которые тесно соприкасаются с нашим временем, в данном произведении очень много. Каждые по-разному показаны и рассказаны, но все они находят отклик сегодня в нас. От обычных семейных ценностей, до смысла существования тут рукой подать, но главное, что это всё создаёт из себя плавную и поучительную историю, которая является примером для многих.

Момент из манги «Человек-бензопила»